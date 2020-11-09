День украинского языка и письменности 2020 выпадает на понедельник, 9 ноября.

Эту дату выбрали неспроста, ведь по православному календарю — это день памяти Преподобного Нестора-Летописца — последователя творцов славянской письменности Кирилла и Мефодия.

День установлен указом президента Украины 6 ноября 1997 года.

Украинский язык относится к славянской группе индоевропейской языковой семьи.

Название украинский язык употребляли, начиная с XVI в., для обозначения языка украинских земель Речи Посполитой, однако к середине XIX в. основным названием языка, который теперь называется украинским, было понятие русский язык.

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Ко дню украинского языка и письменности Факты ICTV подготовили яркие открытки-поздравления.

Церковные праздники в ноябре

В церковном календаре на ноябрь 2020 есть несколько важных дат для православных христиан. В частности, именно на последний месяц осени приходится начало Рождественского поста — одного из самых длительных и серьезных в церковном году.

Также в ноябре празднуют день Казанской иконы Божией Матери, чтят память архистратига Михаила и святителя Иоанна Златоуста.