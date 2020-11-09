Погода осенью 2020 и зимой 2021 ожидается теплее, чем обычно.

Об этом сообщила начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

Она отметила, что лето закончилось в конце сентября, однако украинцев ожидает теплая зима.

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По словам Адаменко, вероятность того, что зима будет очень морозной, составляет менее 10%.

— Оттепели и небольшие морозы, ледяные дожди будут сменять друг друга, — добавила она.

Адаменко напомнила, что согласно отчетам метеорологической организации при ООН, погода до 2025 года будет самой теплой за все время наблюдений.

Повышение среднегодовой температуры воздуха в стране опережает эти же цифры в мире.

По словам специалиста, это происходит из-за географического расположения Украины.

Климат в Украине

Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщила, что погода в октябре 2020 года стала самой теплой в Киеве за 140-летнюю историю.

Среднемесячная температура воздуха октября в Киеве составила +12,5 градуса, что выше климатической нормы на 4,4 градуса. Теплее всего было 4 октября, когда максимальная температура воздуха после полудня достигла +22 градусов. Холодным было 21 октября. Тогда минимальная температура под утро опустилась до +2,5 градусов.