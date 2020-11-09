Письмо Святому Николаю: куда отправлять и как писать

Писать письмо Святому Николаю стоит заранее, чтобы до того, как он будет обходить Землю и класть подарки, он учел все пожелания.

Получают подарки те дети, которые целый год хорошо себя вели и всячески помогали родителям.

Для начала напишите кто вы и расскажите о добрых делах, которые делали в течение года. Чтобы упростить задачу для Святого Николая, разработайте список из желаемых подарков, а волшебник уже сам определит, что является более нужным для вас.

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Поскольку Святой Николай один, а детей много, не стоит писать большое письмо, а сконцентрироваться на основном — хорошем поведении и подарке.

После того, как вы написали все пожелания, положите лист на подоконник и подождите, пока помощники Николая заберут его.

Свое послание к чудотворцу можно украсить и разрисовать. Также можно распечатать красивую основу для письма.











Письмо Святому Николаю: как правильно написать / 3 фотографии

Также письмо можно отправить в резиденцию Святого Николая по адресу: Маєток Святого Миколая: с. Пістинь, Косівський р-н, Івано-Франківська обл., 78633.

Можно и написать Святому электронное письмо по адресу: st.nicholas.estate@gmail.com.

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