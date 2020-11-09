Американская компания Virgin Hyperloop провела первые испытания сверхбыстрой транспортной капсулы с пассажирами.

Испытания успешно прошли на полигоне DevLoop в штате Невада 8 ноября, сообщили в компании. Там построен вакуумный тоннель длиной 500 м.

Компания провела более 400 тестов на полигоне перед испытаниями с людьми.

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Первыми пассажирами стали соучредитель и технический директор компании Джош Гигель и директор отдела обслуживания пассажиров Сара Лучия. Они проехались со скоростью 172 км/ч.

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Разработчики новой транспортной технологии на базе магнитной левитации стремятся развить скорость своего транспорта до 1 223 км в час. Тогда путешествие от Нью-Йорка в Вашингтон займет всего 30 мин.

Компания Virgin планирует получить сертификаты безопасности до 2025 года. С 2030-го планируется запуск коммерческих перевозок с пассажирскими кабинами на 28 человек.

Hyperloop в Украине

Проект Hyperloop в Украине не был реализован из-за отсутствия политической поддержки, считает экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Hyperloop должен был привлечь Украину к ряду государств, работающих над созданием современных видов транспорта. Тестовой участок должен был открыться в Днепре.

Впервые о появлении Hyperloop в Украине заговорили в 2018 году. Министерство инфраструктуры и компания Hyperloop transportation technologies договорились о сотрудничестве в сфере технологий вакуумного поезда.