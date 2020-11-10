5 крупнейших анонсов с презентации Apple One More Thing

Apple во время третьей презентации своих продуктов за год анонсировала выход сразу трех компьютеров Mac, которые будут оснащены новым процессором M1.

Новый чип M1

Apple представила 5-нм чип M1, который состоит из восьмиядерного процессора и восьмиядерного интегрированного графического процессора.

По мнению Apple, чип демонстрирует лучшую производительность, чем у любого центрального процессора в своем классе на рынке.

MacBook Air

Apple заявляет, что новый Air быстрее, чем “98% ноутбуков, проданных за последний год”.

Кроме того, новый ноутбук в 3,5 раза быстрее Intel MacBook Air, с до пяти раз выше графической производительностью.

Apple также утверждает, что пользователь получит 15 часов в браузере и 18 часов воспроизведения видео.

Чип M1 не требует внутреннего вентилятора, поэтому MacBook Air должен работать бесшумно.

Новый Air оснащен 13,3-дюймовым дисплеем, а также до 16 ГБ оперативной памяти и 2 ТБ HDD.

Он поддерживает Thunderbolt, USB 4, Wi-Fi 6 и Touch ID.

Ноутбук поставляется с той же камерой 720p, что и его предшественник, но Apple заявляет о лучших результатах благодаря новому чипу.

Mac mini

Apple анонсировала новый Mac mini, первый с 2018 года. Новый ПК будет продаваться в США за $699, что на $100 дешевле, чем его предшественник.

Apple заявляет, что новый Mac mini на 60% более энергоэффективный благодаря чипу M1.

Компания также заявляет, что устройство имеет “в 3 раза быстрее процессор” и “в 6 раз более быструю графику”, с опциями до 16 ГБ оперативной памяти и до 2 ТБ HDD.

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13-дюймовый MacBook Pro

Новый 13-дюймовый MacBook Pro, по версии компании, имеет самое длинное время автономной работы среди любых Mac — до 20 часов воспроизведения видео.

Apple заявляет, что его порты Thunderbolt и USB 4 поддерживают разрешение 6K с монитора Pro Display XDR.

Ценник на ноутбук начинается с $1 299 и уже доступен для предварительного заказа.

macOS Big Sur

Новое обновление операционной системы macOS Big Sur было сделано, чтобы пользователи смогли воспользоваться преимуществами чипа M1.

Apple демонстрировала, как быстро ноутбук, похожий на MacBook Pro, может включиться во время открытия, а также то, как быстро загружаются программы.

macOS Big Sur выйдет 12 ноября.

Фото: Apple