PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Apple представила чип M1: Mac станут больше похожи на iPhone

Apple представила новый чип M1, который будет сердцем новых компьютеров Mac.

Это 5-нм процессор, как и A14, которым оборудованы последние iPhone.

Apple заявляет, что новый восьмиядерный чип может похвастаться чрезвычайной энергоэффективностью.

Процессор оборудован восьмиядерным графическим процессором, который, как утверждает компания, предлагает самую быструю интегрированную графику в мире и 16-ядерным Neural Engine.

Apple утверждает, что чип позволяет Mac немедленно выйти из режима сна, обеспечивая солидную производительность даже при запуске 3D-приложений и редактировании фотографий.

Читайте: Apple представила новую беспроводную зарядку

Apple представила чип M1: Mac станут больше похожи на iPhone

Mac станут больше похожи на iPhone и iPad

Новый чип M1 призван сделать компьютеры Mac более похожими на iPhone и iPad.

Для этого Apple выпустит 12 ноября macOS 11.0, получившую название Big Sur.

Ожидается, что новая операционка позаимствует некоторые элементы дизайна интерфейса у iPad.

Apple представила чип M1: Mac станут больше похожи на iPhone

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка