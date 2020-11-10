Apple представила чип M1: Mac станут больше похожи на iPhone

Apple представила новый чип M1, который будет сердцем новых компьютеров Mac.

Это 5-нм процессор, как и A14, которым оборудованы последние iPhone.

Apple заявляет, что новый восьмиядерный чип может похвастаться чрезвычайной энергоэффективностью.

Процессор оборудован восьмиядерным графическим процессором, который, как утверждает компания, предлагает самую быструю интегрированную графику в мире и 16-ядерным Neural Engine.

Apple утверждает, что чип позволяет Mac немедленно выйти из режима сна, обеспечивая солидную производительность даже при запуске 3D-приложений и редактировании фотографий.

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Mac станут больше похожи на iPhone и iPad

Новый чип M1 призван сделать компьютеры Mac более похожими на iPhone и iPad.

Для этого Apple выпустит 12 ноября macOS 11.0, получившую название Big Sur.

Ожидается, что новая операционка позаимствует некоторые элементы дизайна интерфейса у iPad.