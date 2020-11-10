День ангела Анны празднуют несколько раз в году: 16 февраля, 8 апреля, 25 июня, 18 июля, 7 августа, 10 сентября, 15 октября, 4 ноября, 10 и 11 ноября, 22 декабря.

Поздравления в СМС и открытках с Днем ангела Анны смотрите в материале Фактов ICTV.

Значение имени — милосердная, храбрая и грациозная.

Характер: девушка с этим именем является доброй и верной своим близким. У нее острый ум и прекрасная память, которая часто помогает ей решать сложные жизненные ситуации.

Анна очень трудолюбива, поэтому с воодушевлением выполняет любые задачи, но что касается лидерских качеств — это не является сильной стороной девушки. Она хороший исполнитель, но не руководитель. Лучшая работа для нее — та, где нужно общаться с людьми, ведь у Анны это так легко получаетса.

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Анна — верная и любящая жена, но эта женщина имеет большую гордость, потому измену не простит.

Формы имени: Аня, Анночка, Аннушка, Ася, Нюня, Нуся, Нюраша, Анюша, Нюша, Нана, Анюта, Нюта.

Открытки с Днем ангела Анны

СМС-поздравления с Днем ангела Анны

***

В твоем имени только добро,

Анна — красиво звучит оно.

В твоём сердце лишь теплота,

Анна — невинная простота.

Ты удивляешь своей красотой,

Анна — девушка с чистой душой.

Всё ,что есть у тебя, готова отдать,

Анна — знаменует “благодать”.

***

С Днем ангела тебя, Анюта,

Пусть удается тебе все,

И жизнь пусть каждую минуту

Лишь радость и добро несет!

***

С Днем Анны я вас поздравляю,

Пускай Святая бережет,

Пусть огонек добра и света

В душе скорей она зажжет.

***

Желаю тебе, дорогая Анюта,

Чтобы сбывались все в жизни мечты!

Пускай дарит радость любая минута,

Чтобы счастливой всегда была ты!

***

Пусть Анна Святая тебя охраняет,

Здоровья тебе в этот праздник пошлет!

Удача пускай за тобою шагает,

И ввысь настроение все время растет!

***

В праздник Анны поздравляю

Я, Анюточка, тебя.

И желаю только счастья,

Хорошеть день ото дня.

Покровительница с неба

Пусть укроет от забот,

В трудностях тебя поддержит,

Силы, веру пусть дает.

***

В День Анны пожелаю

Благ житейских и добра,

Чтоб всегда тебя Святая

К счастью и любви вела.

***

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