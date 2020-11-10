День ангела Валентины: поздравления в СМС и открытках

Сегодня отмечает именины Валентина. Этот светлый праздник, День ангела, празднуют три раза в год – 23 февраля, 29 июля и 10 ноября.
Имя Валентина происходит от мужского имени Валентин. С латинского оно трактуется как сильная, здоровая. Женщины с этим красивым именем действительно очень стойкие и крепкие. Они отличаются легким, дружелюбным характером. Валентина – это человек, который всегда придет на помощь, окружит своих родных и близких добротой, заботой и любовью.
Читайте: Календарь государственных праздников на 2020 год
Красивые и душевные поздравления с Днем ангела собрали Факты ICTV. Отправьте их всем женщинам, которым повезло носить это благородное мелодичное имя – Валентина.
СМС-поздравления с Днем ангела Валентины
***
Валюша! Валентина!
Ты так неотразима,
Изящна, сногсшибательна,
Умна и обаятельна!
Приветлива, общительна
И просто восхитительна!
Достойна уважения
За все свои стремления!
За труд и понимание,
За все свои старания,
За ласку и заботу,
За лучшую работу!
Прими же поздравления,
Почет и уважение!
Всех благ, тебе, Валюшечка!
Ты просто ангел, душечка.
***
Будь счастливой, Валентина,
И за хвост держи успех,
И своей улыбкой дивной
Восхищай и радуй всех!
И грустить не думай даже,
Веселей шагай вперед,
И вослед пусть каждый скажет:
Вот красавица идет!
***
На душе моей светло –
Знаю я причину:
Время, наконец, пришло
Поздравить Валентину.
Я у неба попрошу
Для тебя сияния,
Пусть исполнятся сегодня
Все твои желания.
Море радости и смеха
Этот день пусть принесет,
Пусть с удачей и успехом
Счастье в дом к тебе придет.
***
Дорогая Валентина,
Поздравляем мы тебя!
Будь всегда во всем активна,
Не болей ты никогда.
Пусть проходят беды мимо,
И боятся пусть враги,
Чтоб была ты духом сильной,
Исполнялись все мечты.
Плюс здоровья, плюс удачи,
Верных, преданных друзей,
Быть счастливой, не иначе,
Лишь приятных новостей.
***
Сильной быть необходимо
В непростые времена.
Валентине эта сила
От рождения дана.
И в работе ты успешна,
И семьей своей любима,
Так что беды и несчастья
Пусть себе шагают мимо.
Только радость, только счастье
Пусть найдут к тебе дорогу
И для нашей Валентины
Станут доброю подмогой!
***
Валентина, поздравленья тебе
Я с любовью большой отправляю,
Добрых встреч и везенья в судьбе
В твой День ангела я пожелаю.
Чтоб успех за тобой по пятам
По дорогам любым направлялся,
И чтоб день неизменно всегда
Лишь с улыбки твоей начинался!
***
Тебе пожелать очень хочется, Валя,
Чтоб ты, словно роза, все время цвела,
Чтобы мечты все реальностью стали,
Чтобы всегда ты счастливой была!
Пускай будет все: и любовь неземная,
И много здоровья, друзей и подруг,
Тебе лишь добра я, Валюша, желаю,
Пускай только радость тебя ждет вокруг!
***
Яркие открытки с Днем ангела Валентины
10 ноября отмечают День памяти великомученицы Параскевы Пятницы. Полный календарь церковных праздников на 2020 год – смотрите в материале Фактов ICTV.