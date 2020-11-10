Ежегодно 10 ноября в мире отмечают Международный день бухгалтера. Это второй по счету профессиональный праздник специалистов в области учета и аудита, который празднуют наряду со Всеукраинским днем бухгалтера 16 июля.

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История Международного дня бухгалтера берет начало в XV веке. В 1494 году итальянский математик Лука Пачоли опубликовал книгу Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций. Этот ученый сегодня считается одним из основоположников принципов современного бухгалтерского учета.

Факты ICTV подготовили оригинальные и прикольные СМС-поздравления с Днем бухгалтера. Отправьте пожелания коллегам, родным и друзьям, которые работают в непростой, но такой нужной и важной сфере бухгалтерского учета.

Лучшие СМС с Днем бухгалтера

***

Пусть не тревожат отчеты,

Легкой, приятной работы

В день твой, бухгалтер прекрасный,

Небо пускай будет ясным,

Чтобы цвело настроение,

Было во всем вдохновение,

Чтоб коллектив тебя радовал,

Шеф премиальными баловал!

***

В этот день баланс сойдется,

К вам фортуна повернется,

И начальник вас оценит,

А печаль улыбка сменит!

Проведите на ура

Яркий День бухгалтера!

***

Украина спит спокойно,

Все подсчеты под замком,

В бухгалтерии достойно

Труд вершишь ты день за днем.

Можешь все сложить и вычесть

Без оплошностей совсем,

Результат вполне обычен –

В деле вовсе нет проблем.

Пусть талант твой не иссякнет,

Запас знаний возрастет,

Мудрость и успех в подарки

Вдруг судьба преподнесет!

***

Бухгалтерия нужна,

И для всех она важна.

Все расчеты представляет

В цифрах точных нам она.

Вычислит приход-расход,

Пусть же счастливо живет,

Скрупулезно подсчитает,

Где удачный поворот.

И каких проблем решенье

Украине сулит взлет.

Процветать бухгалтерам

И успехов их делам.

***

В бухгалтерии, бесспорно,

Проявляешь ты талант,

Пусть идет карьера в гору

Без каких-либо преград!

Пусть гордится Украина

Таким кадром золотым,

Деньги, как магнитом сильным,

Тянет к рученькам твоим!

***

Желаю всем бухгалтерам страны

Успехов и карьерных достижений!

Подсчеты ваши будут пусть точны,

Желаю вам зарплатных повышений!

В зарплате вашей после единицы

Пускай стоят хотя бы шесть нулей!

Пусть все, о чем мечтается, случится

У вас, наши бухгалтеры, скорей!

***

Пусть в бухгалтерии всегда

Тебе сопутствует успех!

Нет кропотливее труда,

Но ты считаешь лучше всех!

Желаю сделать все отчеты

И дебет с кредитом свести!

И отдохнуть уж от работы,

Чтоб силы новые найти!

***

Бухгалтерам Украины посвящается:

Спасибо вам за все ваши труды,

За то, как четко все у вас считается,

Вы в мире цифр – короли.

И все зарплаты верно начисляются,

И прибыль тоже с вами лишь растет,

А как начальству работа ваша нравится!

Сегодня вам и слава, и почет!

И пожелания все так же посвящаются,

Здоровья крепкого, удачи золотой,

Пусть все мечты и планы исполняются,

Мы поздравляем вас сегодня всей страной!

***

С Днем бухгалтера поздравляю,

Равновесия вам желаю,

Пусть в карманах будет густо,

В кошельках также не пусто,

В работе все окей,

За что уваженье от людей!

***

Какие профессиональные и социально значимые праздники будем отмечать в ноябре 2020 года в Украине – смотрите в материале Фактов ICTV. 14 ноября наступит Международный день логопеда, 16 ноября – День работников радио, телевидения и связи, а уже 17 ноября будут отмечать Международный день студента.