Ежегодно 10 ноября в мире отмечают Международный день бухгалтера. Это второй по счету профессиональный праздник специалистов в области учета и аудита, который празднуют наряду со Всеукраинским днем бухгалтера 16 июля.
Читайте: Календарь государственных праздников на 2020 год
История Международного дня бухгалтера берет начало в XV веке. В 1494 году итальянский математик Лука Пачоли опубликовал книгу Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций. Этот ученый сегодня считается одним из основоположников принципов современного бухгалтерского учета.
Факты ICTV подготовили оригинальные и прикольные СМС-поздравления с Днем бухгалтера. Отправьте пожелания коллегам, родным и друзьям, которые работают в непростой, но такой нужной и важной сфере бухгалтерского учета.
Лучшие СМС с Днем бухгалтера
***
Пусть не тревожат отчеты,
Легкой, приятной работы
В день твой, бухгалтер прекрасный,
Небо пускай будет ясным,
Чтобы цвело настроение,
Было во всем вдохновение,
Чтоб коллектив тебя радовал,
Шеф премиальными баловал!
***
В этот день баланс сойдется,
К вам фортуна повернется,
И начальник вас оценит,
А печаль улыбка сменит!
Проведите на ура
Яркий День бухгалтера!
***
Украина спит спокойно,
Все подсчеты под замком,
В бухгалтерии достойно
Труд вершишь ты день за днем.
Можешь все сложить и вычесть
Без оплошностей совсем,
Результат вполне обычен –
В деле вовсе нет проблем.
Пусть талант твой не иссякнет,
Запас знаний возрастет,
Мудрость и успех в подарки
Вдруг судьба преподнесет!
***
Бухгалтерия нужна,
И для всех она важна.
Все расчеты представляет
В цифрах точных нам она.
Вычислит приход-расход,
Пусть же счастливо живет,
Скрупулезно подсчитает,
Где удачный поворот.
И каких проблем решенье
Украине сулит взлет.
Процветать бухгалтерам
И успехов их делам.
***
В бухгалтерии, бесспорно,
Проявляешь ты талант,
Пусть идет карьера в гору
Без каких-либо преград!
Пусть гордится Украина
Таким кадром золотым,
Деньги, как магнитом сильным,
Тянет к рученькам твоим!
***
Желаю всем бухгалтерам страны
Успехов и карьерных достижений!
Подсчеты ваши будут пусть точны,
Желаю вам зарплатных повышений!
В зарплате вашей после единицы
Пускай стоят хотя бы шесть нулей!
Пусть все, о чем мечтается, случится
У вас, наши бухгалтеры, скорей!
***
Пусть в бухгалтерии всегда
Тебе сопутствует успех!
Нет кропотливее труда,
Но ты считаешь лучше всех!
Желаю сделать все отчеты
И дебет с кредитом свести!
И отдохнуть уж от работы,
Чтоб силы новые найти!
***
Бухгалтерам Украины посвящается:
Спасибо вам за все ваши труды,
За то, как четко все у вас считается,
Вы в мире цифр – короли.
И все зарплаты верно начисляются,
И прибыль тоже с вами лишь растет,
А как начальству работа ваша нравится!
Сегодня вам и слава, и почет!
И пожелания все так же посвящаются,
Здоровья крепкого, удачи золотой,
Пусть все мечты и планы исполняются,
Мы поздравляем вас сегодня всей страной!
***
С Днем бухгалтера поздравляю,
Равновесия вам желаю,
Пусть в карманах будет густо,
В кошельках также не пусто,
В работе все окей,
За что уваженье от людей!
***
Какие профессиональные и социально значимые праздники будем отмечать в ноябре 2020 года в Украине – смотрите в материале Фактов ICTV. 14 ноября наступит Международный день логопеда, 16 ноября – День работников радио, телевидения и связи, а уже 17 ноября будут отмечать Международный день студента.