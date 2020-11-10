День бухгалтера: поздравления в открытках

Международный День бухгалтера отмечают 10 ноября.

Почему эта дата?

В этот день в 1494 году была выпущена книга Луки Пачоли Сумма арифметики, геометрии, дробей, пропорций и пропорциональности. В одной из глав математической книги — О счетах и ​​другие записях — были описаны знания для полноценной работы бухгалтера.

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10 ноября — это международный праздник, но в Украине праздник бухгалтера отмечают дважды — сегодня и 16 июля.

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16 июля Верховная Рада приняла закон О бухгалтерском учете и финансовой отчетности, поэтому символично День бухгалтера в Украине назначили на этот день.

Открытки с Днем бухгалтера:

Календарь праздников на ноябрь

Календарь праздников на ноябрь 2020 посвящен представителям разных профессий. Также украинцы будут отдыхать девять дней, но дополнительных государственных выходных в этом месяце нет.