PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Игру Assassin’s Creed Valhalla сразу после премьеры обвинили в дискриминации

Авторов компьютерной игры Assassin’s Creed Valhalla обвинили в эйблизме — дискриминация людей из-за физических недостатков во внешности. На спорный момент в игре указал один из пользователей в Twitter.

В игре Assassin’s Creed Valhalla есть сильные враги — ревнители. Авторы каждому из этих врагов прописали предисторию. Так, одна из девушек-ревнителей сильно страдала в пожаре и теперь она боится, что кто-то увидит ее обезображенное лицо.

Читайте: Продержалась 11 месяцев. Хакер взломала защиту Red Dead Redemption 2

Пользователи в Twitter указали, что такое отношение к пострадавшей от ожогов недопустимо. Также нельзя  физический изъян делать единственной отличительной черной для злодея.

Assassin’s Creed Valhalla обвинили в дискриминации

Разработчики Assassin’s Creed Valhalla отметили, что внесут в игру правки и уберут спорный момент.

Премьера Assassin’s Creed Valhalla состоялась 10 ноября.

Видеоигра S.T.A.L.K.E.R. 2

В сети появился новый тизер компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Это шутер в стиле постапокалиптики, события которого разворачиваются в Чернобыльской зоне.

Разработчиком видеоигры является украинская компания GSC Game World. Краткий 10-секундный ролик опубликовали в Twitter.

Фото: Dreamstime

Теги:
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх