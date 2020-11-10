Assassin’s Creed Valhalla обвинили в дискриминации

Авторов компьютерной игры Assassin’s Creed Valhalla обвинили в эйблизме — дискриминация людей из-за физических недостатков во внешности. На спорный момент в игре указал один из пользователей в Twitter.

В игре Assassin’s Creed Valhalla есть сильные враги — ревнители. Авторы каждому из этих врагов прописали предисторию. Так, одна из девушек-ревнителей сильно страдала в пожаре и теперь она боится, что кто-то увидит ее обезображенное лицо.

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Пользователи в Twitter указали, что такое отношение к пострадавшей от ожогов недопустимо. Также нельзя физический изъян делать единственной отличительной черной для злодея.

Разработчики Assassin’s Creed Valhalla отметили, что внесут в игру правки и уберут спорный момент.

Премьера Assassin’s Creed Valhalla состоялась 10 ноября.

Видеоигра S.T.A.L.K.E.R. 2

В сети появился новый тизер компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Это шутер в стиле постапокалиптики, события которого разворачиваются в Чернобыльской зоне.