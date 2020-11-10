Маникюр на осень 2020: что будет в моде

Какой маникюр будет в моде осенью 2020, смотрите в материале Фактов ICTV.

Космический маникюр

Особенно интересным будет космический маникюр, но не простой, а на тематику созвездия или разных знаков зодиака.

Змеиная кожа

2020 год уже полюбил экстравагантный маникюр, поэтому осенью нужно ожидать тренд на змеиную кожу.

Простой блеск

Просто и изысканно — так можно сказать о нежном блеске на ногтях. Такой выбор подходит к любому образу.

Ретро цвета

Тенденции 70-хх лет возвращаются, потому модными становятся следующие цвета: оливково-зеленый, персиковый и белый маникюр.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Earth Day shades on @xjuliatalisman. ???????????? Публикация от Paintbox (@paintboxnails) 22 Апр 2020 в 4:03 PDT

Черные ноты

Геометрические фигуры или простые акценты черного цвета — такие темные нотки стали трендом осеннего маникюра 2020.

Важно, чтобы ноготь не полностью был окрашен, а только некоторая его часть.

Золотые акценты

Поскольку осень — золотая пора, то выбор маникюра должен соответствовать общему настроению природы.



Например, золотые детали листьев элегантно будут выглядеть на ваших руках.

Темный маникюр 2020