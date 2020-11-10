PlayStation 5 в Украине: старт продаж и технические характеристики

Семь лет — столько времени прошло с момента выхода PlayStation 4. И вот в сентябре 2020 года Sony представили консоль нового поколения – PlayStation 5, рассказав о ее технических характеристиках и новых функциях, которые подарят игрокам незабываемый игровой опыт.
В Украине продажи приставки начнутся 19 ноября. Первыми ее получат те, кто оформит предзаказ.
Что нового в PlayStation 5
Технические характеристики PS5:
- 8-ядерный процессор x86-64-AMD Ryzen с микроархитектурой Zen 2 3,5 ГГц;
- AMD Radeon RDNA 2 с аппаратной поддержкой Ray Tracing;
- 16 ГБ ОЗУ GDDR6 с пропускной способностью 448 ГБ/с;
- скоростной кастомный SSD объемом 825 ГБ с скоростью чтения 5,5 ГБ/с;
- дисковод Ultra HD Blu-ray (в Digital Edition отсутствует).
Производительность PS5 оценивается в 10,3 TFLOPS, что в два с половиной раза превышает показатели PS4 Pro.
Стоит подробнее коснуться темы SSD. На загрузку 2 ГБ данных требуется 0.27 секунд, в то время как PS4 потребовалось 20 секунд, чтобы загрузить 1 ГБ данных. За счет этого игры будут запускаться мгновенно. Если стандартных 825 ГБ покажется мало, можно будет установить SSD в слот M.2, поддерживающий четыре форм-фактора:
- 2230;
- 2242;
- 2260;
- 2280.
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Обратная совместимость
Джим Райан уже официально подтвердил: на PlayStation 5 можно будет запускать игры с PS4. Однако не все, а только 99% ранее выпущенных тайтлов. Исключением стали 10 игр: Robinson: The Journey, Hitman Go: Definitive Edition, Joe’s Diner, DWVR, Shadwen и еще пять инди-проектов.
Кроме того, на PS5 будет режим Boost Mode, который автоматически повысит производительность игр с PS4. Например, в Ghost of Tsushima частота кадров в секунду повысится со стандартных 30 до 60 в разрешении 4К.
Стартовая линейка игр PS5
На релизе будут доступны следующие игры:
- Astro’s Playroom — идет в комплекте с PS5;
- Demon’s Souls (ремейк);
- Destruction AllStars;
- Spider-Man: Miles Morales;
- Sackboy A Big Adventure.
В будущем Sony планирует выпустить массу интересных эксклюзивов, включая продолжение Horizon Zero Dawn и God of War. Оформляйте предзаказы заранее, так как спрос на консоли нового поколения огромен, и высока вероятность, что первая партия в Украине разойдется мгновенно.
Топ-10 игр на PlayStation 5
Летом компания Sony во время презентации новой консоли PlayStation 5 анонсировала видеоигры, которые станут доступными для геймеров. Известно, что GTA V Online будет бесплатной на приставке.
Смотрите список топ-10 игр, которые выйдут на PlayStation 5, на Фактах ICTV.