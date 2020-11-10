Всемирный день молодежи — неофициальный международный праздник под эгидой Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ), который отмечается ежегодно 10 ноября.

Сегодня Всемирный день молодежи существует, чтобы замечать и учитывать голоса, действия и инициативы молодых людей в политической, экономической и социальной жизни и процессах.

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Факты ICTV также подготовили поздравления с Международным днем ​​молодежи в СМС.

С Днем молодежи поздравляю!

Пусть юность ходит по пятам,

Приносит радости без края,

И дарит веру в чудеса.

***

Молодежь гудит сегодня,

Отмечая праздник свой.

Погуляй и ты на славу,

Если сердцем молодой.

Пусть всегда желание будет

Развиваться и творить.

Я желаю быть счастливым,

Улыбаться и любить.

***

С Днем молодежи поздравляю,

Желаю сердцем не стареть,

Успехов вам и процветания,

И чтоб хотелось от счастья петь.

***

На земле лишь раз живем,

Это каждый твердо знает,

Нынче праздник — молодежь

День свой дружно отмечает.

Так давайте зажигать,

Танцевать и веселиться,

Свою молодость встречать

Лишь с улыбками на лицах!

***

Быть успешными желаю

Дорогая молодежь!

Никогда чтоб не встречали

Вы предательство и ложь.

Хотя праздников в последнем летнем месяце не так много, все же повод поздравить друг друга будет.

Ведь, согласно календарю праздников на август, 24 числа украинцы будут отмечать главный государственный праздник — День независимости Украины.