Всемирный день молодежи — неофициальный международный праздник под эгидой Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ), который отмечается ежегодно 10 ноября.
Сегодня Всемирный день молодежи существует, чтобы замечать и учитывать голоса, действия и инициативы молодых людей в политической, экономической и социальной жизни и процессах.
Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год
Факты ICTV также подготовили поздравления с Международным днем молодежи в СМС.
С Днем молодежи поздравляю!
Пусть юность ходит по пятам,
Приносит радости без края,
И дарит веру в чудеса.
***
Молодежь гудит сегодня,
Отмечая праздник свой.
Погуляй и ты на славу,
Если сердцем молодой.
Пусть всегда желание будет
Развиваться и творить.
Я желаю быть счастливым,
Улыбаться и любить.
***
С Днем молодежи поздравляю,
Желаю сердцем не стареть,
Успехов вам и процветания,
И чтоб хотелось от счастья петь.
***
На земле лишь раз живем,
Это каждый твердо знает,
Нынче праздник — молодежь
День свой дружно отмечает.
Так давайте зажигать,
Танцевать и веселиться,
Свою молодость встречать
Лишь с улыбками на лицах!
***
Быть успешными желаю
Дорогая молодежь!
Никогда чтоб не встречали
Вы предательство и ложь.
Хотя праздников в последнем летнем месяце не так много, все же повод поздравить друг друга будет.
Ведь, согласно календарю праздников на август, 24 числа украинцы будут отмечать главный государственный праздник — День независимости Украины.