Реконструировать, чтобы зарабатывать: как памятники архитектуры получают новую жизнь

В последнее время, особенно во время выборов, все острее встает вопрос сохранения исторических зданий и борьбы с недобросовестными застройщиками. Главная проблема заключается в том, что раньше строительный бизнес воспринимал старые здания как инвестиционно непривлекательные.

Однако недавно в Украине начала распространяться новая концепция, известная на Западе как ревитализация. Старые здания не просто реконструируют в первоначальный вид, но и развивают инфраструктуру путем открытия отелей, гастрономических заведений, общественных пространств, бизнес-коворкингом и тому подобное.

Мы расскажем о наиболее успешных кейсах подобного рода, созданных за последние годы в Киеве. Их размах и масштабность расходов свидетельствует о росте популярности этой концепции в столице.

За последние годы актуальным стал вопрос сохранения исторических памятников. Так недавно из скандальной застройки в охранной зоне ЮНЕСКО даже грозили удалить Софию Киевскую из списка памятников Всемирного наследия. Под давлением активистов чиновники КГГА заставили застройщика снести скандальные этажи. Но таких примеров побед пока не слишком много.

Нередко недобросовестные застройщики решают расчищать территории, на которые “положили глаз”, с помощью инцидентов, в частности поджогов. В столице красноречивым примером такой схемы является многострадальное историческое здание по адресу ул. Сечевых Стрельцов, 91.

Только за прошлый год оно горела более 10 раз, при этом были отрезки времени, когда оно пылало по несколько раз в неделю. Это указывает на то, что тот, кто запланировал здесь строиться, не остановится, пока от памятника не останется кучка мусора.

Существует также множество примеров, когда подобным образом выгоняют жителей из жилых домов. Самый известный из них находится в самом центре, рядом с Майданом, усадьба Мурашко (XIX век).

Из дома принудительно начали отселять жителей. Во время правительства мера Леонида Черновецкого его незаконно передали в собственность сомнительным лицам, а потом началась эпопея с войной против жителей, не желавших уезжать. 25-летний математик Александр Глухов отстаивает свою квартиру и здание — исторический памятник.

Но на днях городские власти решили отключить этот дом от коммуникаций, очевидно, надеясь, что без воды и канализации люди уедут из дома. После выборов застройщики снова получили карт-бланш на действия по принципу “выжженной земли”.

Подобная стратегия — это преимущественно наследие советской школы застройки. За те годы сложилось пренебрежительное отношение к историческим зданиям как к пережитку, регрессивному наследию прошлого. И подобные установки популяризировались не только у нас, но и на Западе, особенно в середине ХХ века. Но со временем там приобрели популярность концепции сохранения старинных зданий и даже заводов.

В частности, в западных странах сейчас популяризируют идею ревитализации, воплощенную в концепции восстановления заводских помещений и превращения их в популярные объекты. Идея заключалась в том, чтобы не только найти средства на реконструкцию помещений, но и на их дальнейшее содержание в надлежащем состоянии. Преимущественно это становится возможным с помощью преобразования таких объектов в музеи, арт-платформы, фуд-корты, рестораны, гостиницы.

За последние несколько лет эта идея получила все большую популярность и в Украине. Причина успеха таких форм бизнеса — в остром недостатке мест для качественного и насыщенного времяпрепровождения. Кроме того, старые помещения имеют давнюю историю, ценность, и обновленные объекты в таких помещениях приобретают особый шарм, наполняются старинной эстетикой и значимостью.

Примеров уникальной и быстрой реставрации подобных заброшенных памятников в самом Киеве уже наберется немало. Так самым успешным и раскрученным стал кейс с храмом Спаса на Берестове, открытым после реставрации в сентябре прошлого года.

Памятник архитектуры XI-XII века входит в состав Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника и соответственно в списком объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. При этом храм времен Руси включает в себя ценные элементы разных эпох.

В этой ситуации удалось найти средства и поддержку из разных источников: от Министерства культуры Украины, Киевской городской государственной администрации, Печерской районной государственной администрации, Национального Киево-Печерский историко-культурного заповедника, из частных меценатских поступлений. Специалисты отмечают на то, что храм действительно качественно восстановили. Из-за карантина он пока закрыт, но будет работать как музей.

Но есть и немало проектов реставрации и ревитализации частными лицами, меценатами или бизнес-гигантами. Первым масштабным таким проектом для Киева стал ЦУМ. После многолетней реконструкции, в частности полной переработки внутри, реставрированное здание открылось в конце осени 2016-го года и стало одним из центров премиум-сегмента столицы.

И хотя по экстерьеру идут споры , значительной массе киевлян новое здание не нравится. Но вообще архитекторам удалось сохранить общую стилистику здания, несколько модифицировав ее. И главное — на сегодня это не просто обновленное помещение, а торговый и центр, который сохранил свой функционал.

Другим подобным примером включения бизнеса в реставрацию старых зданий стала Bursa. Главная идея дизайнеров и архитекторов заключалась в том, чтобы сохранить и подчеркнуть оригинальную конструкцию XIX века и придать ей новой жизни.

— Основная идея, которая проходит через весь дизайн — это принципы стиля Баухаус. Простой и индустриальный концепт, контрастные детали, которые не привлекут ваше внимание сразу. После реконструкции здесь открылись отель и ресторан. И это место мгновенно обрело популярность благодаря именно подлинности здания, долгой истории и необычному интерьеру, — сообщает архитектор Слава Балбек.

Едва не самым масштабным проектом такого рода стала реконструкция помещений цехов старого завода Арсенал. Это, пожалуй, самый большой на сегодня в Украине подобный грандиозный замысел, которые эффективно воплотили в жизнь. Сохранили архитектуру и вернули ее к первоначальному виду.

Ревитализованные помещения наполняются офисами, коворкингами, фудкортами и зонами отдыха, общественными зонами под открытым небом, которые были созданы на заваленной и заброшенной части промзоны, мимо которой местные жители даже боялись проходить в темное время суток. Бывший символ советской промышленности и революции превратился в идейно новый объект.

Жителям соседних улиц и бывшим работникам завода в большинстве нравится обновление старых цехов и территории. Еще лет со пять назад здесь было довольно опасное и запущенное место, где лучше было не ходить по вечерам. Долгое время завод был символом бесхозяйственности и неэффективного использования драгоценных метров в центре столицы — целых 25 га не только простаивали, а портили вид центра столицы.

История и архитектура зданий, которые ревитализуются, впечатляют. К примеру, уже известный Kyiv Food Market расположен в здании, которое до 1865 года исполняло функцию кузнечной мастерской. А теперь здесь популярный среди киевлян ресторан.

При этом наряду с помещениями создали и парковую зону, которая является свободной для посещения (раньше эта территория была закрытым режимным объектом).

Концепция ревитализации старых зданий удачно работает и приобретает размах. Инвесторы заинтересованы в таком подходе, даже в подобных масштабных и затратных проектах, и это очень положительная тенденция. Об инвестиционной популярность ревитализации старых зданий свидетельствуют и другие объекты, которые сейчас находятся в процессе реставрации.

Соответствующие работы ведутся в усадьбе Ипсиланти, неподалеку Арсенала. Фасад старинного здания конца XVIII века уже вернули первоначальный вид. Инвесторы, которые спасают здание, на первом этаже планируют открыть заведение питания и музей.

В прошлом году началась также реконструкция известного Дома со змеями. Интересно, что за проект реставрации здания в аварийном состоянии взялся меценат Богдан Батрух. Что разместят в известном доме после окончания работ — пока неизвестно.

Очевидно, что от подобного подхода к нашему прошлому выигрывает и государство, и общество. Новая модель нацелена не разрушать старину, а искать способы ее реставрации и эффективной интеграции в современную жизнь. Кроме того, это позволяет отойти от концепции превращения города в бетонно-стеклянные гетто.

И такие подходы, в конце концов, могли бы разрешить ситуацию с известными скандальными объектами, при этом не разрушая их. Например, как в случае с Гостиным двором на Подоле. Сейчас он чудом уцелел благодаря стараниям активистов. Но отреставрировать и вдохнуть в него жизнь могли бы, вероятно, только инвесторы, нацеленные на определенную прибыль путем сохранения старины.