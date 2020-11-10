В календаре на декабрь 2020 год много профессиональных праздников. Среди них самый важный – День Вооруженных сил Украины, который приходится на 6 число.
Есть в нем и государственный праздник – это Рождество (25 декабря), которое принесет украинцам дополнительный выходной.
В целом в последний месяц года будет девять выходных.
Список праздников на декабрь 2020:
- 1 декабря – День работников прокуратуры
- 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом
- 1 декабря – День невролога
- 2 декабря – Международный день борьбы за отмену рабства
- 3 декабря – Международный день людей с инвалидностью
- 3 декабря – Всемирный день компьютерной графики (Международный день дизайнеров и аниматоров)
- 4 декабря – День информатики
- 4 декабря – День объятий
- 5 декабря – День работников статистики
- 5 декабря – Всемирный день почв
- 6 декабря – День Вооруженных сил Украины
- 7 декабря – День местного самоуправления
- 7 декабря – Международный день гражданской авиации
- 9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией
- 10 декабря – Всемирный день футбола
- 10 декабря – День прав человека
- 10 декабря – День Нобеля
- 11 декабря – Всемирный день больного бронхиальной астмой
- 11 декабря – Международный день гор
- 12 декабря – День Сухопутных войск Украины
- 13 декабря – День благотворительности
- 14 декабря – День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
- 15 декабря – День работников суда
- 15 декабря – Международный день чая
- 17 декабря – День работника государственной исполнительной службы
- 18 декабря – День работников органов ЗАГСа
- 18 декабря – Международный день мигранта
- 19 декабря – День адвокатуры
- 20 декабря – Международный день солидарности людей
- 22 декабря – День энергетика
- 22 декабря – День работников дипломатической службы
- 23 декабря – Всемирный день сноуборда
- 24 декабря – День работников архивных учреждений
- 25 декабря – Рождество Христово
- 26 декабря – День подарков
- 29 декабря – День информационно-медийных структур Министерства обороны Украины и ВСУ.
Церковные праздники в декабре 2020
В календаре на декабрь 2020 будет немало дат, важных для православных верующих.
В частности, 4 декабря отмечают Введение в храм Пресвятой Богородицы, а 19 декабря — самый счастливый день для самых маленьких украинцев, потому что именно в ночь на него Святой Николай приносит подарки.
Но самый важный праздник — Рождество Христово (25 декабря) по григорианскому и новоюлианскому календарям. Это приятная дата для всех, поскольку принесет дополнительный выходной.