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Факты / Lifestyle

Распродажа на AliExpress: какие скидки предлагают и когда выгоднее всего покупать

Скидки на AliExpress 11 ноября — давно привычная дата в календаре для настоящих шопоголиков. Ведь на это число выпадает Всемирный день шопинга.

Это самая большая распродажа на AliExpress, которая также известна как День холостяков или 11.11. Только с 11 по 13 ноября в интернет-магазине можно найти лучшие предложения и самые низкие цены в году.

В частности, AliExpress 11 ноября предлагает грандиозные скидки до 70%, а еще специальные купоны, которые помогут сэкономить еще больше. Также во время распродажи 11.11 обещают скидки 50% на товары известных брендов.

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Скидки на AliExpress 11 ноября по категориям:

  • электроника — до 60%;
  • телефоны — до 60%;
  • инструменты — 60%;
  • здоровье — до 70%;
  • красота — до 70%.

Кроме того, чтобы приобрести любую вещь по выгодной цене на AliExpress, советуют установить приложение. В нем и на сайте покупателям будут предлагать сыграть специальные игры, принять участие в акциях, что поможет получить дополнительные купоны на скидку.

Однако купить товар со скидкой можно не только в Черную пятницу или во Всемирный день шопинга. Ведь акции в онлайн-магазинах ждут покупателей и в киберпонедельник 2020.

В этот день можно значительно дешевле приобрести технику, одежду, косметику и другие товары.

Фото: Dreamstime

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