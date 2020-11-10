В третьем квартале 2020 корпорация Samsung не только вернула себе звание лидера мирового рынка смартфонов, но и возглавила рынок смартфонов США, сместив Apple на второе место.
По данным исследователя рынка Strategy Analytics, доля Samsung на рынке смартфонов США в период с июля по сентябрь составила 33,7%, что на 6,7 процентных пункта выше, чем годом ранее.
На втором месте Apple с долей 30,2%, за ней следует южнокорейский производитель смартфонов LG Electronics Inc. с долей 14,7%.
Впервые со второго квартала 2017 года Samsung возглавила рынок смартфонов в США.
Хорошие продажи смартфонов среднего и бюджетного уровня, а также запуск флагманских устройств, таких как Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold2, по-видимому, увеличили присутствие Samsung в США.
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Инсайдеры отрасли заявили, что поздний запуск серии iPhone 12 от Apple, возможно, также помог Samsung преуспеть в США.
Apple обычно выпускает новый iPhone в сентябре, но в этом году технический титан США начал продавать новые смартфоны с октября.
Мировой рынок смартфонов:
- Samsung — 22,7% (+ 0,9%)
- Huawei — 14,7% (-3,9%)
- Xiaomi — 13,1% (+ 4%)
- Apple — 11,8% (-1,2%)
- Vivo — 8,9% (+ 0,5%)
Новая презентация Apple
Компания Apple анонсировала проведение еще одной презентации этой осенью. Ожидается, что она состоится 10 ноября.
Apple может представить новый Macbook на arm-процессорах собственного производства. Они станут первыми устройствами компании на чипах, которые она полностью создаст сама.
Источник: Strategy Analytics