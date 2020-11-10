В третьем квартале 2020 корпорация Samsung не только вернула себе звание лидера мирового рынка смартфонов, но и возглавила рынок смартфонов США, сместив Apple на второе место.

По данным исследователя рынка Strategy Analytics, доля Samsung на рынке смартфонов США в период с июля по сентябрь составила 33,7%, что на 6,7 процентных пункта выше, чем годом ранее.

На втором месте Apple с долей 30,2%, за ней следует южнокорейский производитель смартфонов LG Electronics Inc. с долей 14,7%.

Впервые со второго квартала 2017 года Samsung возглавила рынок смартфонов в США.

Хорошие продажи смартфонов среднего и бюджетного уровня, а также запуск флагманских устройств, таких как Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold2, по-видимому, увеличили присутствие Samsung в США.

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Инсайдеры отрасли заявили, что поздний запуск серии iPhone 12 от Apple, возможно, также помог Samsung преуспеть в США.

Apple обычно выпускает новый iPhone в сентябре, но в этом году технический титан США начал продавать новые смартфоны с октября.

Мировой рынок смартфонов:

Samsung — 22,7% (+ 0,9%)

Huawei — 14,7% (-3,9%)

Xiaomi — 13,1% (+ 4%)

Apple — 11,8% (-1,2%)

Vivo — 8,9% (+ 0,5%)

Новая презентация Apple

Компания Apple анонсировала проведение еще одной презентации этой осенью. Ожидается, что она состоится 10 ноября.

Apple может представить новый Macbook на arm-процессорах собственного производства. Они станут первыми устройствами компании на чипах, которые она полностью создаст сама.

Источник: Strategy Analytics