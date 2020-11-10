Всемирный день науки — писатели, которые предугадали изобретения будущего

Всемирный день науки выпадает на 10 ноября, в этом году это вторник. Праздник призван подчеркнуть важную роль науки в обществе и необходимость участия широкой общественности в обсуждении различных научных вопросов.
Впервые в глобальном масштабе Всемирный день науки отметили в 2002 году.
Ко Дню науки Факты ICTV решили вспомнить, какие научные феномены, предугаданные писателями-фантастами, уже стали частью нашей жизни.
Полеты в космос и на Луну
Где описано: романы Из пушки на Луну, Вокруг Луны и Гектор Сервадак.
Французский писатель Жюль Верн точно предсказал широкое использование алюминия для создании летательных и космических аппаратов.
Также у Жюля Верна, как и в реальности в 1969 году, во время первого полета на Луну экипаж состоял из трех человек.
Акваланг
Где описано: 20 тысяч лье под водой.
В другом романа Жюль Верн описал прообраз современного акваланга, изобретенного в 1943 году Жаком-Ивом Кусто. Водолазные костюмы на момент жизни француза уже существовали и достаточно широко применялись, но работать в них было крайне трудно и опасно.
Доступная одежда
Где описано: газета Decatur Review.
Изобретатель Томас Эдисон известен своими многочисленными изобретениями. В 1910 году он написал заметку в газету.
— Одежда в будущем будет такая дешевая, что каждая молодая женщина сможет, не задумываясь, следовать за модой, а самих мод и фасонов будет очень много, — написал изобретатель.
Атомная бомба
Где описано: Освобожденный мир.
Роман английского фантаста и историка Герберта Уэллса вышел в 1914 году. В книге писатель предсказал появление ядерного оружия и атомной бомбы (он первым употребил этот термин), основанной на расщеплении атома, а также войну с применением этого оружия.
Уэллс описал значение атомной энергии для прогресса человечества и показал страшные последствия применения ядерной бомбы за 31 год до того, как США сбросили такие бомбы на Хиросиму и Нагасаки.
Электрический стул
Где описано: Париж в ХХ веке.
И снова возвращаемся к Жюлю Верну. В раннем романе-антиутопии, написанном в 1860-м, писатель описал смертные приговоры, которые выполнялись с помощью мощного электрического разряда, пропущенного через человеческое тело.
Впервые подобный способ казни применили в 1890 году в США.
Праздники в ноябре
Календарь праздников на ноябрь 2020 будет богатым на праздничные дни. Немало праздников будут посвящены представителям различных профессий.
В частности 17 ноября празднуют Международный день студента. А вот государственных выходных в месяце не будет, а значит, дополнительных выходных тоже.