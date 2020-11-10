Погода на 10 ноября 2020 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 10 ноября будет холодной, во всех регионах прогнозируют резкое снижение температуры.

В западных областях Украины столбики термометров будут показывать +5-8° днем ​​и до +4° ночью.

В южных регионах будет немного теплее, синоптики прогнозируют от +8° до +11° днем, а ночью — до +7°.

В восточных областях столбик термометра будет показывать максимум +8° днем, а минимальная температура ночью опустится до +2°.

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В центральных и северных областях Украины прогнозируют +5-8° днем, а ночью температура составит +1-5°.

В Киеве 10 ноября будет облачно, днем ​​ожидается +7-9°, ночью +3-5°.

Прогноз погоды на осень и зиму

Погода осенью 2020 и зимой 2021 ожидается теплее, чем обычно. По словам начальника отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяны Адаменко, вероятность того, что зима будет очень морозной, составляет менее 10%.

А вот оттепели, небольшие морозы и ледяные дожди будут сменять друг друга.