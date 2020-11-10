Ежегодно 10 ноября отмечают Всемирный день молодежи. Его установили в день завершения Всемирной конференции молодежи и основания Всемирной федерации демократической молодежи.

Сегодня именно эта федерация борется за мир, права молодежи и независимость народов.

В Украине 10 ноября православные христиане чтят память святой Параскевы. Наши предки верили, что именно она защищает семейное счастье, а еще исцеляет от душевных и физических болезней. Молодые девушки в этот день молились святой и просили скорого замужества.

Читайте: Календарь церковных праздников на ноябрь 2020

Именины 10 ноября празднуют Арсений, Георгий, Иван, Кузьма, Николай, Павел, Тимофей, Анна, Параскева, Андрей.

Народные приметы на 10 ноября:

Если по сей день листья с вишни не опали, то тепло продержится еще долго.

Если виден первый иней на деревьях, то будет мороз.

Кто много смеется в этот день, то потом будет долго плакать.

Если возле луны появился круг, то будет буря.

Что нельзя делать 10 ноября:

Женщинам нельзя заниматься домашней работой.

Нельзя мыть пол и стирать белье.

Беременным женщинам нельзя давать деньги в долг знакомым в этот день, чтобы не отдать в чужие руки судьбу будущего малыша.

В календаре праздников на ноябрь 2020 будет много праздничных дней. В частности, немало праздников будут посвящены представителям различных профессий, которые можно просмотреть в нашем материале.