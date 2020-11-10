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Факты / Lifestyle

Яркие поздравления с Всемирным днем молодежи в картинках

Всемирный день молодежи 2020 выпадает на вторник, 10 ноября. Это неофициальное международный праздник, который совпадает с окончанием в 1945 году в Лондоне Всемирной конференции молодежи.

Праздник начали возрождать только несколько лет назад. Сейчас в мире создан центр молодежного движения, куда входят представители различных национальностей и религий, разных политических взглядов и убеждений.

День молодежи — праздник всех, кто чувствует себя молодым, невзирая на возраст. Он особенный и уникальный, ведь такова сама молодость.

Факты ICTV подготовили яркие картинки, чтобы вы могли поздравить своих друзей и знакомых с Всемирным днем ​​молодежи!

Читайте: Международный день молодежи — поздравления в СМС

Всемирный день молодежи — поздравления в картинках Всемирный день молодежи — поздравления в картинках Всемирный день молодежи — поздравления в картинках Всемирный день молодежи — поздравления в картинках Всемирный день молодежи — поздравления в картинках

Календарь праздников на ноябрь

Календарь праздников на ноябрь 2020 богатый на праздничные дни. В месяце 25 дат, посвященных представителям различных профессий.

В частности, 17 ноября празднуют Международный день студента. А вот государственных праздников не будет, а следовательно, дополнительных выходных тоже. Всего в ноябре украинцы будут отдыхать девять дней.

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