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Факты / Lifestyle

День ангела Анастасии: лучшие поздравления в открытках и СМС

День ангела Анастасии празднуют несколько раз в году, в частности и 11 ноября. Это имя имеет древнегреческие корни и переводится как воскресшая или возвращенная к жизни.

Обладательницы этого имени очень добры и доверчивы, иногда даже слишком, что позволяет другим манипулировать ими. У Анастасий развито воображение, они нередко обладают талантами в рисовании, фотографии, литературе или музыке.

В день ангела Анастасии Факты ICTV приготовили лучшие поздравления в открытках и СМС.

Читайте: Календарь праздников в Украине на ноябрь 2020

Поздравления с днем ангела Анастасии в открытках

День ангела Анастасии 2020: поздравления и значение имени

День ангела Анастасии 2020: поздравления и значение имени

День ангела Анастасии 2020: поздравления и значение имени

День ангела Анастасии 2020: поздравления и значение имени

День ангела Анастасии 2020: поздравления и значение имени

Поздравления с днем ангела Анастасии в СМС

***

В День ангела Анастасии
Желаю радости и тепла.
Любви взаимной, много счастья,
Чтоб жизнь прекрасною была!

***

С Днем ангела-хранителя
Хочу поздравить Настю!
Здоровья ей желаю.
Любви, удачи и счастья.

***

С Днем ангела, наша Настя,
Поздравления принимай.
Мы тебе желаем счастья,
На земле пусть будет рай.

***

Настя, судьба вернет тебе сторицей:
Любовь, веру и твою доброту.
Пусть жизнь позволит собою насладиться,
Не теряй душевную красоту.

***

Анастасия, поздравляем!
Ты — словно солнца яркий свет.
От всей души тебе желаем
Красивой быть, как лилий цвет!

Календарь церковных праздников на 2020

Каждый год украинцы отмечают ряд праздников, среди которых государственные, церковные и неофициальные.

Дни ангелов или именины относятся к церковным.

Полный календарь церковных праздников на 2020 год смотрите на Фактах ICTV.

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