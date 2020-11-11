День ангела Анны празднуют несколько раз в году: 16 февраля, 8 апреля, 25 июня, 18 июля, 7 августа, 10 сентября, 15 октября, 4 ноября, 10 и 11 ноября, 22 декабря.
Поздравления в СМС и открытках с Днем ангела Анны смотрите в материале Фактов ICTV.
Значение имени — милосердная, храбрая и грациозная.
Характер: девушка с этим именем является доброй и верной своим близким. У нее острый ум и прекрасная память, которая часто помогает ей решать сложные жизненные ситуации.
Анна очень трудолюбива, поэтому с воодушевлением выполняет любые задачи, но что касается лидерских качеств — это не является сильной стороной девушки. Она хороший исполнитель, но не руководитель. Лучшая работа для нее — та, где нужно общаться с людьми, ведь у Анны это так легко получаетса.
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Анна — верная и любящая жена, но эта женщина имеет большую гордость, потому измену не простит.
Формы имени: Аня, Анночка, Аннушка, Ася, Нюня, Нуся, Нюраша, Анюша, Нюша, Нана, Анюта, Нюта.
Открытки с Днем ангела Анны
СМС-поздравления с Днем ангела Анны
***
В твоем имени только добро,
Анна — красиво звучит оно.
В твоём сердце лишь теплота,
Анна — невинная простота.
Ты удивляешь своей красотой,
Анна — девушка с чистой душой.
Всё ,что есть у тебя, готова отдать,
Анна — знаменует “благодать”.
***
С Днем ангела тебя, Анюта,
Пусть удается тебе все,
И жизнь пусть каждую минуту
Лишь радость и добро несет!
***
С Днем Анны я вас поздравляю,
Пускай Святая бережет,
Пусть огонек добра и света
В душе скорей она зажжет.
***
Желаю тебе, дорогая Анюта,
Чтобы сбывались все в жизни мечты!
Пускай дарит радость любая минута,
Чтобы счастливой всегда была ты!
***
Пусть Анна Святая тебя охраняет,
Здоровья тебе в этот праздник пошлет!
Удача пускай за тобою шагает,
И ввысь настроение все время растет!
***
В праздник Анны поздравляю
Я, Анюточка, тебя.
И желаю только счастья,
Хорошеть день ото дня.
Покровительница с неба
Пусть укроет от забот,
В трудностях тебя поддержит,
Силы, веру пусть дает.
***
В День Анны пожелаю
Благ житейских и добра,
Чтоб всегда тебя Святая
К счастью и любви вела.
***
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