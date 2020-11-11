Магнитные бури в ноябре ожидаются, как в начале месяца, так и в конце.

Первые незначительные колебания будут ощутимы 1 и 7 ноября.

С 17 ноября стоит приготовиться к волне геомагнитной активности.

Читайте: Как уберечься от магнитных бурь

Серьезная магнитная буря в ноябре ожидается в период с 17 по 22 число, а ее пик придется на 21 ноября. Согласно шкале измерения, ученые ее относят к слабой магнитной буре.

Календарь магнитных бурь в ноябре:

1, 7, 16, 23, 24, 25 ноября.

с 17 по 22 число, пик бури 21 ноября.

Как уберечь организм от влияния магнитных бурь:

Делайте зарядку с утра — это уменьшит стресс и улучшит кровообращение.

Не забывайте о дыхательных упражнениях.

Принимайте контрастный душ, чередуя холодную и горячую воду по 10-15 секунд.

Откажитесь от вредной еды и алкоголя.

Магнитные бури по-разному влияют на людей: головные боли, недомогание, стресс, депрессия. У чувствительных людей нарушается работа сердечнососудистой системы, обостряются хронические заболевания, повышаться уровень адреналина в крови.

Каждый месяц метеозависимые люди могут ощущать дискомфорт из-за колебаний магнитного поля. Чтобы понимать в какие дни стоит особо следить за здоровьем, Факты ICTV составили календарь магнитных бурь на 2020 год.