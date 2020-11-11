PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Магнитные бури в ноябре — в какие дни нужно быть осторожными

Магнитные бури в ноябре ожидаются, как в начале месяца, так и в конце.

Первые незначительные колебания будут ощутимы 1 и 7 ноября.

С 17 ноября стоит приготовиться к волне геомагнитной активности.

Читайте: Как уберечься от магнитных бурь

Серьезная магнитная буря в ноябре ожидается в период с 17 по 22 число, а ее пик придется на 21 ноября. Согласно шкале измерения, ученые ее относят к слабой магнитной буре.

Календарь магнитных бурь в ноябре:

  • 1, 7, 16, 23, 24, 25 ноября.
  • с 17 по 22 число, пик бури 21 ноября.

магнитные бури в ноябре 2020

Как уберечь организм от влияния магнитных бурь:

  • Делайте зарядку с утра — это уменьшит стресс и улучшит кровообращение.
  • Не забывайте о дыхательных упражнениях.
  • Принимайте контрастный душ, чередуя холодную и горячую воду по 10-15 секунд.
  • Откажитесь от вредной еды и алкоголя.

Магнитные бури по-разному влияют на людей: головные боли, недомогание, стресс, депрессия. У чувствительных людей нарушается работа сердечнососудистой системы, обостряются хронические заболевания, повышаться уровень адреналина в крови.

Каждый месяц метеозависимые люди могут ощущать дискомфорт из-за колебаний магнитного поля. Чтобы понимать в какие дни стоит особо следить за здоровьем, Факты ICTV составили календарь магнитных бурь на 2020 год.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка