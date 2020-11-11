20 лет на орбите, за которые астронавты международной космической станции чего только не видели. Вот, к примеру, российский космонавт Иван Вагнер снял НЛО.

И это далеко не первый контакт космонавтов со странным явлением.

В феврале этого года буквально рядом с МКС пролетел таинственный ромб с цветным сиянием. Причем с невероятной скоростью -78 км в секунду.

Чтобы построить станцию ​​на орбите, отправить туда астронавтов с оборудованием и всем необходимым для жизни потребовалось более 200 запусков ракет. За 20 лет существования проекта в МКС вложено не менее $30 млрд.

Сначала астронавты летали на МКС на несколько дней, потом недель. Сейчас же экспедиция может длиться до года. Американский космонавт Скотт Кейли провел на станции 340 дней без перерыва. Но главное — чем так долго там можно заниматься?

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За 20 лет существования МКС было проведено более 3 тыс. экспериментов.

Скотт и Марк Келли — идентичные братья-близнецы, имеющие одинаковый набор ген, это ло принципиальным для NASA. Скотт провел год на орбите, а Келли остался на земле. Результаты исследования оказались просто поразительными. Теломеры, отвечающие за старение в нашем организме, у Скотта по возвращении были длиннее, чем у его брата. То есть он помолодел.

Борт международной космической станции состоит из 16 модулей. 11 из них американский сегмент, где живут и астронавты NASA. Здесь категорически запрещен алкоголь. Но только не в российском сегменте.

По неофициальным данным астронавтов, секс не только там был, но его и тщательно исследовали. Французский астронавт и писатель Пьер Коллер описал эксперимент для взрослых.

8:00 часов астронавты спят, до 10 часов они работают. Но, несмотря на усталость, ежедневно 2,5 часа занимаются спортом.

На орбиту уже готовы лететь украинские туристы. Правда, не под первым номером, а 146. Так, мэр Днепра Борис Филатов купил билет в космос стоимостью $200 тыс.

И кто знает, может за ним, отправиться в космос смогут и другие политики. Эксперты говорят: путешествия к звездам станут возможными уже следующего десятилетия.

На МКС стартовала ракета Antares

Ракета Antares, над которой уже несколько лет совместно работают американские и украинские космические предприятия, ночью 3 октября стартовала с космодрома Уоллопс Айленд в штате Вирджиния (США).

С ее помощью модуль Cygnus доставит к Международной космической станции (МКС) около 3,6 тонн груза.

На запуск пригласили посла Украины в США Владимира Ельченко.

В посольстве рассказали, что еще в апреле в США доставили команду специалистов из Украины, без которых запуск ракеты по графику был бы невозможен.