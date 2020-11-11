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Факты / Lifestyle

Продажи на Alibaba в День холостяка превысили $56 млрд

11 ноября в Китае празднуют День холостяка. Он посвящен тем, у кого нет пары. В этот день принято встречаться с друзьями, развлекаться и ходить на свидания вслепую.

В последнее время в День холостяка начали устраивать масштабные распродажи и его стали называть Всемирным днем ​​шопинга. Это китайская версия американской Черной пятницы.

Магазины 11 ноября предлагают клиентам большие скидки. В 2009 году начала такую инициативу китайская компания Alibaba, которая занимается продажей товаров в интернете.

Читайте: Распродажа на AliExpress: какие скидки предлагают и когда выгоднее всего покупать

В этом году китайские магазины создали возможность оформлять предварительные заказы с 21 октября. Сумма прибыли на сайтах группы компаний Alibaba уже превысила $56 млрд.

В полночь 11 ноября количество заказов в виртуальных магазинах составило 583 тыс. в секунду.

Черная пятница в Украине

27 ноября в Украине состоится Черная пятница — день шопинга и скидок. В этот день магазины предлагают различные акции и поощрения.

Факты ICTV подготовили подборку онлайн-магазинов, где можно сделать выгодные покупки, не выходя из дома.

Фото: Pexels

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