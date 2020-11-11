PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Всемирный день шопинга: какой праздник сегодня, 11 ноября

11 ноября православные верующие чтят память преподобномученицы Анастасии Римляныны и преподобного Авраамия затворника, архимандрита Ростовского.

В народе этих двух святых называли покровителями овец и защитниками пастухов и овчаров.

Также отмечается необычный праздник – Всемирный день шопинга.

В этот день именины у Анастасии, Марии, Анны, Алексея, Андрея, Афанасия, Василия, Виктора, Евгения, Ивана, Кирилла, Кузьмы, Наума, Павла, Николая, Филиппа, Тимофея, Марка.

Народные приметы

  • Хозяин стада, который сегодня отблагодарит пастуха, целый год не будет знать проблем с овцами.
  • Перед началом стрижки овец люди вкладывали кусочек шерсти в ножницы. Это должно было помочь задобрить злых духов.
  • Волки, бегающие по полям, могут предвещать неурожай, голод или войну.
  • Чтобы семья была крепкой и дружной, сегодня все ее члены должны собраться вместе.

Читайте: Календарь праздников в Украине на ноябрь 2020

Что нельзя делать

Малознакомых людей 11 ноября лучше не звать в компанию, так как возможны конфликты на ровном месте.

Категорически запрещается оставлять на Анастасию и Авраамия детей без присмотра, в противном случае возможны неприятности и даже беды.

О том, какие государственные праздники в 2020 году ждут украинцев, читайте в материале Фактов ICTV.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка