11 ноября православные верующие чтят память преподобномученицы Анастасии Римляныны и преподобного Авраамия затворника, архимандрита Ростовского.
В народе этих двух святых называли покровителями овец и защитниками пастухов и овчаров.
Также отмечается необычный праздник – Всемирный день шопинга.
В этот день именины у Анастасии, Марии, Анны, Алексея, Андрея, Афанасия, Василия, Виктора, Евгения, Ивана, Кирилла, Кузьмы, Наума, Павла, Николая, Филиппа, Тимофея, Марка.
Народные приметы
- Хозяин стада, который сегодня отблагодарит пастуха, целый год не будет знать проблем с овцами.
- Перед началом стрижки овец люди вкладывали кусочек шерсти в ножницы. Это должно было помочь задобрить злых духов.
- Волки, бегающие по полям, могут предвещать неурожай, голод или войну.
- Чтобы семья была крепкой и дружной, сегодня все ее члены должны собраться вместе.
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Что нельзя делать
Малознакомых людей 11 ноября лучше не звать в компанию, так как возможны конфликты на ровном месте.
Категорически запрещается оставлять на Анастасию и Авраамия детей без присмотра, в противном случае возможны неприятности и даже беды.
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