Ноябрь — месяц больших распродаж. В этот период проходит Черная пятница и магазины предлагают выгодные акции на товары.

Это означает, что в конце осени придется раскошелиться. Факты ICTV собрали пять главных ошибок шоппинга. Читайте советы, как правильно и экономно делать покупки.

Распродажа

Во время распродажи можно потратить больше, чем планировалось.

Акции создают искусственный ажиотаж. Они предлагают получить третью вещь в подарок при покупке двух или скидку 70%. Низкая цена способствует покупке вещей, которые не нужны или не подходят.

Главное — во время покупок на распродажах не войти в кураж и покупать только те вещи, которые вам идут.

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Уловки продавца

Все продавцы нацелены на то, чтобы вы купили товар. Часто случаются ситуации, когда продавец меняет свое мнение, чтобы заставить вас совершить покупку.

Он может рассказать, что сам носит эту вещь и его дети тоже, что материал “еще потянется”, а после стирки не будет колоться. Подобные истории необходимо пропускать мимо ушей и доверять только своему внутреннему ощущению.

Также нужно критически оценивать свое отражение в зеркале и не слушать комплименты продавца. Если вам не нравится сейчас то, как вы выглядите в новой одежде, то дома лучше не станет.

Советы друзей и родственников

Многие берут на шоппинг друзей или родственников и спрашивают их мнения во время примерки.

Не стоит забывать, что советчики будут ориентироваться на свой вкус, а некоторые могут говорить, что вам все идет, лишь бы быстрее уйти из магазина.

Однако бывает, что родственники дают хороший и объективный совет. В такой ситуации необходимо прислушиваться к близким, которые часто бывают “голосом разума”, но не забывать и о своих ощущениях.

Покупка “как у звезды”

Покупать одежду, которую вы увидели на певице или актрисе во время шоу, фотосессии или фильма, не стоит.

Часто эти вещи брендированные, стоят очень дорого и потом в жизни не пригождаются.

Поклонницы образа редко задумываются о том, насколько он подходит именно им.

Покупка к событию

Бывают ситуации, когда необходимо пойти на вечеринку с дресс-кодом. На костюм тратится много денег, но потом он оказывается ненужным.

Покупая наряд для свадьбы или корпоратива, нужно мыслить на перспективу и представить приблизительные мероприятия, куда его еще можно надеть.

Черная пятница в Украине

27 ноября состоится Черная пятница — день, когда магазины будут предлагать привлекательные скидки на товары. Однако из-за пандемии коронавируса шопинг может стать опасным.

Факты ICTV собрали для вас подборку магазинов, где можно приобрести товары онлайн.