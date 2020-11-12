День ангела Артема ежегодно празднуют восемь раз: 17 января, 26 февраля, 12 мая, 6 июля, 2, 12 и 13 ноября.

Греческое происхождение имени Артем символизирует сходство с богиней охоты — Артемидой.

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Характер у мужчин с именем Артем иногда жесткий, но рассудительный. Не забудьте поздравить с днем ангела всех близких, знакомых и коллег.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с днем ангела Артема в СМС и открытках.

Открытки с днем ангела Артема

Поздравления с днем ангела Артема в СМС

***

День именин настал сегодня для Артема,

Тебя поздравить все хотят и пожелать

Вагон удачи, новых баксов тонну,

Чтоб огорчений триста лет тебе не знать.

Пусть добрый ангел разгоняет злые тучи,

Пусть светит солнце у тебя над головой,

Пускай Господь всех благ дает лишь лучших,

Пусть будут верные друзья всегда с тобой.

***

Артем, в день именин прекрасный твой

Пусть добрый ангел к тебе спустится тихонько,

Пускай защиту принесет тебе с собой,

Пусть талисман удач положит на ладони.

Чтоб ты, Артемка, жил счастливо много лет,

Чтоб дорог был ты для людей, тобой любимых,

Чтобы твой дом не знал ни слез, ни бед,

Пусть будут все желания исполнимы.

***

Настал день ангела сегодня твой, Артем,

Будь крепок и силен, как мощный дуб и стальной клен.

Пусть сбудутся твои мечты,

Пусть Бог тебя хранит из высоты.

Дела отлично пусть твои идут,

А в доме будет лишь тепло, любовь, уют.

Церковные праздники в ноябре 2020

В подробном календаре православных праздников на ноябрь 2020 Факты ICTV собрали главные памятные даты последнего месяца осени.

Ноябрь верующие встретят двумя главными праздниками: Дмитриевская родительская суббота (7 ноября) и Михайлов день (21 ноября).