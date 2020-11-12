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Факты / Lifestyle
Людмила Богданова |

Instagram обновил дизайн главного экрана — что изменилось

В приложении социальной сети Instagram изменился дизайн. Разработчики поместили на главный экран вкладку Reels.

Это встроенный сервис, который позволяет записывать видеоконтент внутри самого приложения до 15 с, используя звуковые и визуальные эффекты.

Кроме того, на главном экране будет размещаться вкладка Shop. Это онлайн-магазин, который отображает рекомендации на основе интересов пользователя.

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Разделы Лайки и Добавить пост переместились вверх. Теперь они будут рядом с папкой Сообщения.

Объединение мессенджеров соцсетей Facebook и Instagram

Социальные сети Facebook и Instagram ввели новую систему переписок. Отныне в мессенджере Instagram можно объединить сообщения с Facebook, и наоборот.

То есть людям, которые не зарегистрированы в какой-то из соцсетей, не придется загружать приложение.

Фото: Pexels

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