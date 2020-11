Instagram обновил дизайн главного экрана — что изменилось

В приложении социальной сети Instagram изменился дизайн. Разработчики поместили на главный экран вкладку Reels.

Это встроенный сервис, который позволяет записывать видеоконтент внутри самого приложения до 15 с, используя звуковые и визуальные эффекты.

Кроме того, на главном экране будет размещаться вкладка Shop. Это онлайн-магазин, который отображает рекомендации на основе интересов пользователя.

Читайте: Instagram подозревают в нарушении защиты данных детей

Разделы Лайки и Добавить пост переместились вверх. Теперь они будут рядом с папкой Сообщения.

Instagram redesigns its home screen for the first time in years, adding Reels and Shop tabs https://t.co/mMmDmGcAOe pic.twitter.com/B6aRHEbNzR

— The Verge (@verge) November 12, 2020