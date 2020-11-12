В субботу, 14 ноября, на Севере Украины синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом, на остальной территории — без осадков.

Везде ожидаются ночные заморозки — от 0 до -4 градусов.

Дневная температура воздуха в южных и западных областях составит +6 +8, на Закарпатье — до +9.

В северных, восточных и центральных областях — от +3 до +5.

В Киеве дождь и снег, ночью -1 +1, а днем ​​потеплеет до 3-5 градусов тепла.

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В воскресенье, 15 ноября, будет везде сухо, а ночью местами до 5 градусов мороза.

На Западе страны днем ​​+7 +9, в южных областях +4 +6, на Севере и в Центре — в диапазоне +3 +5, в восточных регионах — максимум +4.

В столице сухо и солнечно, ночью -1 +1, днем ​​- до +5.

Погода в ноябре 2020

Средняя месячная температура воздуха в ноябре 2020, по прогнозам синоптиков, будет колебаться в диапазоне — от +1 до +8, немного прохладнее на Западе — от 0 до +3.

На Востоке, а также Сумской области месячное количество осадков составит 28-32 мм, что немного ниже нормы.