Погода на 12 ноября 2020 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Прогноз погоды в Украине на 12 ноября свидетельствует, что день пройдет без осадков и будет солнечным.
На Западе Украины синоптики прогнозируют до +7 днем и от 0 до +4 ночью.
В северных областях столбик термометра опустится до +3 днем и -1 ночью.
На Востоке также будет без осадков, но температура опустится до +5 днем и до -4 ночью.
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В южных областях страны синоптики прогнозируют среднюю температуру днем на уровне+7 градусов.
Погода на неделю
Прогноз погоды в Украине на неделю говорит о том, что до пятницы столбики термометров будут находиться примерно на одном уровне.