Погода на 12 ноября 2020 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Прогноз погоды в Украине на 12 ноября свидетельствует, что день пройдет без осадков и будет солнечным.

На Западе Украины синоптики прогнозируют до +7 днем ​​и от 0 до +4 ночью.

В северных областях столбик термометра опустится до +3 днем ​​и -1 ночью.

На Востоке также будет без осадков, но температура опустится до +5 днем ​​и до -4 ночью.

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В южных областях страны синоптики прогнозируют среднюю температуру днем ​​на уровне+7 градусов.

Погода на неделю

Прогноз погоды в Украине на неделю говорит о том, что до пятницы столбики термометров будут находиться примерно на одном уровне.