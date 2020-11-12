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Факты / Lifestyle

В работе Google и YouTube произошел сбой

Ночью 12 ноября пользователи столкнулись с проблемой при доступе на сайт поисковика Google.

Согласно данным сервиса Downdetector, сбой, возникший около 2.00, смогли устранить через два часа.

Согласно данным карты сервиса, неполадки в работе Google наблюдались в США, Колумбии, Бразилии, Аргентине, а также в нескольких странах Европы: Испании, Франции, Германии, Польши и Венгрии, а также в Японии, Сингапуре и Индонезии.

Украинцы не сообщали о проблемах при доступе на сайт.

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В работе Google и YouTube произошел сбой

Сбой в работе сервисов Google второй день подряд

11 ноября пользователи YouTube из разных регионов мира более часа испытывали проблемами при воспроизведении видео на сайте.

Аккаунт платформы TeamYouTube подтвердил наличие проблем в своем сообщении в Twitter и пообещал устранить проблему.

Почти два часа спустя работники YouTube сообщили, что работа сервиса была восстановлена.

Фото: Dreamstime

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