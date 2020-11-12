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Факты / Lifestyle

В США звездного журналиста уволили из-за мастурбации в Zoom

Журнал New Yorker уволил своего звездного журналиста Джеффри Тубина после расследования его поведения во время рабочего видеозвонка в Zoom в прошлом месяце.

— В результате внутреннего расследования Тубин больше не связан с нашей компанией, — сообщила в среду компания-учредитель журнала Condé Nast.

60-летний Тубин, который проработал в журнале 27 лет, сообщил о своем увольнении в Twitter и добавил, что “всегда будет любить этот журнал и скучать по коллегам, а также следить за их работами”.

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В США звездного журналиста уволили из-за мастурбации в Zoom

Из-за чего скандал

В октябре New Yorker отстранил Тубина после того, как он начал мастурбировать во время разговора в Zoom с сотрудниками журнала и радио WNYC.

В тот момент, когда журналисты ушли на десятиминутный перерыв, Тубин опустил камеру и начал касаться пениса.

Сам журналист уверяет, что “думал, что камера выключена и его не видят”.

Источник: The New York Times

Фото: LibraryAmerica

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