В США звездного журналиста уволили из-за мастурбации в Zoom

Журнал New Yorker уволил своего звездного журналиста Джеффри Тубина после расследования его поведения во время рабочего видеозвонка в Zoom в прошлом месяце.
— В результате внутреннего расследования Тубин больше не связан с нашей компанией, — сообщила в среду компания-учредитель журнала Condé Nast.
60-летний Тубин, который проработал в журнале 27 лет, сообщил о своем увольнении в Twitter и добавил, что “всегда будет любить этот журнал и скучать по коллегам, а также следить за их работами”.
Читайте: В США у журналистки обнаружили рак благодаря внимательной зрительнице
Из-за чего скандал
В октябре New Yorker отстранил Тубина после того, как он начал мастурбировать во время разговора в Zoom с сотрудниками журнала и радио WNYC.
В тот момент, когда журналисты ушли на десятиминутный перерыв, Тубин опустил камеру и начал касаться пениса.
Сам журналист уверяет, что “думал, что камера выключена и его не видят”.
Источник: The New York Times
Фото: LibraryAmerica