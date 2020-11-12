Ученые назвали возраст, в котором люди чаще чувствуют себя одинокими

В Соединенных Штатах Америки ученые провели исследование и определили, в каком возрасте люди чувствуют себя наиболее одиноко.
Оказалось, что больше всего из-за одиночества страдают лица после 20 лет. В то же время такие чувства реже наблюдаются после 60 лет.
Причина заключается в том, что молодежь более уязвима и подвержена переживаниям. Они часто испытывают депрессию и эмоциональное давление из-за отсутствия партнера или проблемы на работе.
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Для пожилых людей такие переживания не характерны — они меньше переживают из-за карьеры и материального состояния.
Опрос проводился в режиме онлайн, в нем приняли участие 2 843 респондентов в возрасте от 20 до 69 лет.
Исследования о влиянии коронавируса на психику
Ученые Оксфордского университета обнаружили, что Covid-19 может вызвать психические расстройства.
На основе данных 62 тыс. пациентов, они определили, что каждый пятый человек почувствовал депрессию или проблемы с психикой после болезни.
Источник: Daijiworld