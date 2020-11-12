iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max уже в Украине

20 ноября в Украине начнутся продажи самых ожидаемых смартфонов этого года:

iPhone 12 mini (5.4″);

iPhone 12 Pro Max (6.7″).

Количество устройств в первых партиях ограничено, однако все предзаказавшие гарантированно получат смартфон точно в срок.

iPhone 12 mini обойдется в 22 999 грн, а вот цены iPhone 12 Pro Max начинаются от 41 999 грн за версию на 128 ГБ памяти.

Аппаратные характеристики iPhone 12 mini

iPhone 12 mini — идеальный гаджет для тех, кто хочет иметь флагманскую производительность в компактном форм-факторе, чтобы управлять смартфоном одной рукой.

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iPhone 12 mini оснащен 5.4-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1080×2340 точек. Плотность пикселей составила 476 ppi. Экран поддерживает HDR (Dolby Vision) и работает на частоте 60 Гц. Занимает 85,1% передней панели. Максимальная яркость без включенного HDR – 629 нит.

За производительность отвечает SoC Apple A14 Bionic с шестью CPU (3100 МГц). Процессор создан по 5-нм техпроцессу и демонстрирует 40% прирост производительности в сравнении с предшественником A13. ЦП работает в связке с оперативной памятью LPDDR5 в двухканальном режиме, обеспечивая дополнительную скорость работы приложений и игр.

Аккумулятор емкостью 2 227 мАч поддерживает беспроводную и быструю зарядку – в комплекте, к сожалению, нет ни того, ни другого, так что придется докупать. iPhone 12 mini доступен с накопителем разной емкости:

64 ГБ;

128 ГБ;

256 ГБ.

Экономить не рекомендуется, так как дополнительный слот для установки карты памяти не предусмотрен.

Основной модуль камер включает два объектива 12 Мп + 12 Мп с апертурой f/1.6 + f/2.4. Сканер LiDAR здесь отсутствует, однако гаджет имеет улучшенную оптическую стабилизацию и способен снимать фото в разрешении 4290×2800 точек.

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Характеристики старшего флагмана iPhone 12 Pro Max

Спецификации процессора и дисплея Pro Max почти не отличаются от остальных моделей линейки, и единственное отличие – увеличенный до 6 ГБ объем ОЗУ. Здесь установлена та же система на кристалле Apple A14 Bionic. Отличия iPhone 12 Pro Max от всех прочих моделей линейки:

рекордная яркость дисплея 805 нит;

самая большая диагональ 6.7″;

сканер LiDAR (необходим для работы AR-приложений и повышает скорость автофокусировки в шесть раз);

оптический зум 2.5x;

оснащен дополнительным телефотообъективом;

улучшенная автономность;

можно работать с несжатыми изображениями в формате ProRAW.

Напоминаем, что в Украину новые iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max поступят уже 20 ноября. Оформляйте предзаказ, чтобы гарантированно получить смартфон среди первых.

Apple представила новинки iPhone

13 октября корпорация Apple представила iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Компания представила четыре новых гаджета с поддержкой 5G. Также в сентябре были представлены две версии Apple Watch и iPad.