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Факты / Lifestyle

Отдам почку за PS5: стартовали продажи PlayStation 5, но не всем досталось

В четверг, 12 ноября, начались продажи новой игровой консоли Sony PlayStation 5 в основных регионах, в частности, Японии и США.

Также орды геймеров ворвались в магазины Австралии, чтобы первыми получить в свои руки новую PlayStation 5, но только некоторым это удалось.

Забрать консоль смогли только те, кто предварительно заказал PS5 в сентябре.

Для всех остальных продажи доступны онлайн в нескольких магазинах, но и там возникли проблемы. Многие сообщили о неполадках, когда заказы открылись в 11.00 по местному времени.

“Я пришел буквально на пять минут раньше, и ничего не вышло, продолжаю получать ошибку”, “Жаль, что их сайт не работает”, “Нажал перейти к вариантам доставки и, к сожалению, произошла ошибка”, — написали разочарованные клиенты в соцсетях.

Розничные продавцы утверждают, что если консоль заказать сегодня, ее доставят к Рождеству.

В сети уже появились мэмы и шутливые объявления об “обмене почки на PS5”.

“Я не собираюсь покупать PlayStation5 какое-то время, потому что через минуту она будет распродана везде”.

“Я продам свою почку и две доли печени, если вы дадите мне PlayStation 5. Я серьезно!”.

“На моих глазах раскупаются все PlayStation5. Рыдающее лицо”.

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PlayStation 5 – почему ее многие хотят купить

Новая консоль Sony PlayStation 5 будет оснащена 8-ядерным процессором MD Zen 2, мощным графическим процессором AMD RNDA 2, 3D-аудиовыходом и SDD-памятью, которая поможет играм загружаться быстрее.

Sony представила ряд новых игр, включая игры из знакомых франшиз, таких как: Resident Evil Village, Gran Turismo 7, Ratchet & Clank: Rift Apart, Horizon 2: Forbidden West и Spider-Man: Miles Morales.

Владельцы PS5 получат онлайн-мультиплеер Grand Theft Auto Online совершенно бесплатно.

Между тем, консоль Xbox четвертого поколения от Microsoft — Series X — была запущена в продажу в Австралии 10 ноября.

Фото: Iivingwonder

Источник: Daily Mail

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