12 ноября выпадает праздник День специалиста по безопасности, а также Всемирный день борьбы с пневмонией.
По народному календарю в этот день чтят память священномученика Зиновия, епископа Эгейского, и его сестры — мученицы Зиновии.
В народе в этот день было принято идти на охоту или рыбалку. Считалось, что если поймать хотя бы одного зверя, то весь год будет в дальнейшем удачным.
Кто празднует именины 12 ноября: Зиновий, Артем, Марк, Елена, Стефан, Зиновия, Александр, Макар, Максим.
Народные приметы на 12 ноября:
- Если заяц перебежал дорогу, то быть неудаче.
- Если волки стаями ходят, то будет война, голод или эпидемия.
- Чтобы привлечь к себе удачу нужно покормить птиц.
- Если выпал снег в виде мелкой крупы, надвигаются сильные морозы.
- Услышать рано утром пение птиц — к холодам.
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Что нельзя делать 12 ноября:
- нельзя не держать слово;
- нельзя ходить самому в лесу;
- нельзя топтать траву.
Календарь праздников
В календаре праздников на ноябрь 2020 будет много праздничных дней. В частности, немало праздников будут посвящены представителям различных профессий.
Полный список праздников на ноябрь можно посмотреть в нашем материале.