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Факты / Lifestyle

Всемирный день борьбы с пневмонией: какой праздник 12 ноября

12 ноября выпадает праздник День специалиста по безопасности, а также Всемирный день борьбы с пневмонией.

По народному календарю в этот день чтят память священномученика Зиновия, епископа Эгейского, и его сестры — мученицы Зиновии.

В народе в этот день было принято идти на охоту или рыбалку. Считалось, что если поймать хотя бы одного зверя, то весь год будет в дальнейшем удачным.

Кто празднует именины 12 ноября: Зиновий, Артем, Марк, Елена, Стефан, Зиновия, Александр, Макар, Максим.

Народные приметы на 12 ноября:

  • Если заяц перебежал дорогу, то быть неудаче.
  • Если волки стаями ходят, то будет война, голод или эпидемия.
  • Чтобы привлечь к себе удачу нужно покормить птиц.
  • Если выпал снег в виде мелкой крупы, надвигаются сильные морозы.
  • Услышать рано утром пение птиц — к холодам.

Читайте: Календарь церковных праздников на ноябрь 2020

Что нельзя делать 12 ноября:

  • нельзя не держать слово;
  • нельзя ходить самому в лесу;
  • нельзя топтать траву.

Календарь праздников

В календаре праздников на ноябрь 2020 будет много праздничных дней. В частности, немало праздников будут посвящены представителям различных профессий.

Полный список праздников на ноябрь можно посмотреть в нашем материале.

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