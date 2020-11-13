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Факты / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Календарь праздников в Украине на ноябрь 2020

Календарь праздников на ноябрь 2020 будет богатым на праздничные дни. Немало праздников будут посвящены представителям различных профессий.

В частности 17 ноября празднуют Международный день студента. А вот государственных выходных в месяце не будет, а значит, дополнительных выходных тоже.

Всего в ноябре украинцы будут отдыхать девять дней.

Список праздников в ноябре 2020:

  • 1 ноября — День работника социальной сферы;
  • 3 ноября — День инженерных войск;
  • 3 ноября — День ракетных войск и артиллерии;
  • 4 ноября — День железнодорожника;
  • 6 ноября — Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов;
  • 9 ноября — День украинской письменности и языка;
  • 9 ноября — Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства;
  • 14 ноября — Всемирный день борьбы с диабетом;
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  • 14 ноября — Международный день логопеда;
  • 15 ноября — День работников сельского хозяйства;
  • 15 ноября — Всемирный день памяти жертв ДТП;
  • 16 ноября — Международный день толерантности;
  • 16 ноября — День работников радио, телевидения и связи;
  • 17 ноября — Международный день студентов;
  • 17 ноября — Всемирный день борьбы с хронической обструктивной болезнью легких;
  • 18 ноября — День сержанта ВСУ;
  • 19 ноября — День работников гидрометеорологической службы;
  • 19 ноября — День стеклопроизводителя;
  • 20 ноября — Всемирный день ребенка;
  • 20 ноября — День индустриализации Африки;
  • 21 ноября — Всемирный день телевидения;
  • 21 ноября — День Достоинства и Свободы;
  • 25 ноября — Международный день борьбы зa ликвидацию насилия в отношении женщин;
  • 28 ноября — Дeнь памяти жертв голодоморов;
  • 29 ноября — Международный день солидарности с палестинским народом.

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Лунный календарь на ноябрь

Лунный календарь на ноябрь 2020 предусматривает много благоприятных и нейтральных дней. В первой половине ноября нужно будет сосредоточиться на достижении заветной цели.

Во второй половине месяца предполагаются неблагоприятные дни, во время которых следует сохранять спокойствие и избегать конфликтных ситуаций.

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