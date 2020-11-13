В церковном календаре на ноябрь 2020 есть несколько важных дат для православных христиан. В частности, именно на последний месяц осени приходится начало Рождественского поста — одного из самых длительных и строгих в церковном году.

Он продлится 40 дней и завершится накануне Рождества Христова — 6 января 2021 года. Именно 40 дней Моисей водил еврейский народ по пустыне, столько времени Иисус постился перед тем, как начать служить людям, и 40 дней он являлся людям до своего вознесения.

Также в ноябре празднуют день Казанской иконы Божьей Матери, чтят память архистратига Михаила и святителя Иоанна Златоуста.

Список наиболее значимых церковных праздников в ноябре 2020:

4 ноября — Казанской иконы Божией Матери.

7 ноября — Дмитриевская поминальная суббота или Дмитриевская родительская суббота.

8 ноября — день памяти святого великомученика Дмитрия Солунского.

9 ноября — пpеподобного Нестора Летописца, монаха Киево-Печерского монастыря.

10 ноября — день памяти мученицы Параскевы.

21 ноября — Собор архистратига Михаила или Михайлов день.

26 ноября — день памяти святителя Иоанна Златоуста.

28 ноября — начало Рождественского поста.

29 ноября — апостола и евангелиста Матфея.

30 ноября — святителя Григория чудотворца.

Но все же одним из самых богатых на праздничные дни является декабрь. Так, согласно церковному календарю на 2020 год, некоторые праздники христиане будут отмечать несколько дней подряд.

Это, в частности, День великомученицы Варвары (17 декабря), День святого Саввы (18 декабря) и День святого Николая (19 декабря).