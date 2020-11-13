В ноябре 2020 года выпала пятница 13 числа. Этот день издавна окутан мистическими рассказами и народными верованиями.

Рассказываем пять черных примет на эту пятницу.

Здоровье

Оказывается, пятница 13 может повлиять и на здоровье. Люди, которые верят в приметы, считают, что риск неудачной операции в этот день возрастает вдвое. Следовательно, в этот день лучше не планировать серьезных вмешательств в организм.

Карьера

Не рекомендуется в пятницу 13 начинать новое дело. Лучше заняться привычными и легкими делами, отложив все самое важное на другой день. Особенно это касается смены работы. В пятницу 13 лучше не ходить на собеседования, поскольку это может предопределить не успешный опыт.

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Финансы

В этот день лучше не брать и не давать деньги в долг. Помните, что через деньги можно передать любой негатив, а также «похитить» финансовый успех. Поэтому постарайтесь избежать долгов хотя бы до заката. Это убережет вас от нищеты и финансовых проблем в будущем.

Отношения

В пятницу 13 все чувства будут гипертрофированными, а эмоциональность — повышена. Именно это может привести к крупным скандалам и ссорам, которые будет непросто разрешить в будущем. Контролируйте в этот день свои слова и действия, а также будьте внимательными к близким.

Развлечения

Согласно современным суевериям, пятница 13 является самым опасным днем для вирусных атак. К слову, наибольшее количество антивирусных программ создатели устанавливали именно на этот день.

Поэтому лучше совсем отказаться от использования гаджетов и интернета.

К слову, Факты ICTV знают, что нельзя делать в пятницу 13, какие есть запреты и предрассудки в этот день.