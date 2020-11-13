В ноябре 2020 года выпадает одна из самых мистических дат — пятница 13. Во многих культурах этот день считается несчастливым и таит в себе множество различных опасностей.

Однако люди с хорошим чувством юмора спокойно относятся к пятнице 13.

Мы предлагаем поздравить в пятницу 13 своих друзей прикольными картинками, которые смогут развеять любой негатив.

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История Пятницы 13

Христиане считают пятницу 13 плохим днем из-за библейской истории о Тайной вечере. Иисуса Христа предал его тринадцатый ученик Иуда Искариот, который выдал его за тридцать сребреников.

Полную историю о пятнице 13 читайте в материале Фактов ICTV.