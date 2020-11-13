PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Пятница 13: поздравления в картинках

В ноябре 2020 года выпадает одна из самых мистических дат — пятница 13. Во многих культурах этот день считается несчастливым и таит в себе множество различных опасностей.

Однако люди с хорошим чувством юмора спокойно относятся к пятнице 13.

Мы предлагаем поздравить в пятницу 13 своих друзей прикольными картинками, которые смогут развеять любой негатив.

Читайте: Что нельзя делать в пятницу, 13 – запреты и суеверия

(Українська) Пятниця 13 — привітання у картинках (Українська) Пятниця 13 — привітання у картинках (Українська) Пятниця 13 — привітання у картинках (Українська) Пятниця 13 — привітання у картинках (Українська) Пятниця 13 — привітання у картинках

История Пятницы 13

Христиане считают пятницу 13 плохим днем из-за библейской истории о Тайной вечере. Иисуса Христа предал его тринадцатый ученик Иуда Искариот, который выдал его за тридцать сребреников.

Полную историю о пятнице 13 читайте в материале Фактов ICTV.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка