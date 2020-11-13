Погода на 13 ноября 2020 в Украине — прогноз погоды на сегодня

В Украине в пятницу, 13 ноября, несмотря на суеверия, ожидается достаточно сухая погода.

На Западе страны синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Воздух днем прогреется до 8°, а ночью до 4°.

В северных областях также без осадков. Температура днем 2-6°, ночью ожидаются заморозки до -2°.

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В центральных и восточных регионах облачная с прояснениями погоду. Столбики термометров днем покажут 4-6°, однако ночью они опустятся до -4°.

Жителям южных областей стоит приготовиться к достаточно солнечной и сухой погоде. Воздух днем прогреется до 8°, ночью до 3°.

Погода в ноябре 2020

Средняя месячная температура воздуха в ноябре 2020, по прогнозам синоптиков, будет колебаться в диапазоне — от +1 до +8, немного прохладнее на Западе — от 0 до +3.

На Востоке, а также Сумской области месячное количество осадков составит 28-32 мм, что немного ниже нормы.