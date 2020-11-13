Всемирный день доброты отмечают 13 ноября. Также в этот день отмечают Международный день слепых. Именно 13 ноября родился педагог Валентин Гаюи, который основал в Париже несколько школ и предприятий для слепых. Праздник призван обратить внимание общества к людям, которые потеряли зрение и оказались в сложной ситуации из-за этого.

13 ноября в Украине 13 ноября чтят память преподобного Никодима и преподобного Спиридона.

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Именины: Всеволод, Александр, Алексей, Анатолий, Василий, Герман, Иван, Кузьма, Николай, Роман, Сергей, Степан, Федор.

Народные приметы на 13 ноября:

Смело ешьте курицу в этот день, потому что это предвещает хорошую судьбу.

Не общайтесь с незнакомыми людьми.

Если в этот день вы потеряете пуговицу, то знайте, что вас сглазили.

Что нельзя делать 13 ноября:

Под запретом вечеринки в этот день.

Лучше отказаться от хирургического вмешательства.

Откажитесь от принятия важных решений и подписание соглашений.

Праздники в ноябре 2020

В ноябре 2020 будет немало профессиональных дат, а также церковных праздников.

В частности 17 ноября празднуют Международный день студента. А вот государственных выходных в месяце не будет, а следовательно, дополнительных выходных тоже.

Какие еще будут праздники в ноябре 2020, смотрите в нашем материале.