День ангела Дмитрия: поздравления в СМС и открытках

Дмитрий — мужское имя, которое происходит из Древней Греции. Оно связано с богиней земли и плодородия — Деметрой.
Значение имени: посвященный богине Деметре, земледелец.
Характер: В детстве Дмитрий активный и веселый. Родителям нужно постоянно за ним следить, ведь из-за неусидчивости, парень постоянно попадает в неприятности: подерется в саду, сломает игрушки и прочее.
Взрослый Дмитрий — не такой, как в детстве. Он спокойный, уравновешенный и уверенный в себе человек. Дмитрий — карьерист, поэтому ставит на первое место именно профессию, а не отношения. В любви мужчина привык выказывать свои чувства делом, а не словом. Но для этого рядом с ним должна быть идеальная женщина.
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Формы имени: Дима, Димон, Митя, Митяй, Димочка, Митька, Димчик, Димончик, Димуля, Димулька.
СМС-поздравления с Днем ангела Дмитрия:
***
Хочу удачи пожелать,
Не стоит и переживать —
Пусть лучшее произойдет,
Пускай тебя удача ждет!
Везенье бьется через край —
Ты, главное, не унывай!
Ведь, Дима, скоро повезет,
Большой успех к тебе придет!
***
Дима, в праздник поздравляю
И в День ангела желаю
Я уныния не знать,
Бесконечно процветать,
И всегда веселым быть,
И родных своих любить,
Чтобы не было невзгод,
Пусть тебя удача ждет!
***
Дима, праздник наступил,
От души тебе желаю
Я терпения и сил,
В именины поздравляю —
Пусть любовь к тебе придет,
Пусть мечта осуществится,
Никогда не подведет,
Только лучшее случится!
***
Добрый праздник — именины,
Ты сегодня отмечаешь.
Я тебе желаю, Дима,
То, что сам себе желаешь.
***
Пусть, Дмитрий, улыбнётся
Широко тебе удача.
И судьбой преподнесётся
Лишь хорошее в придачу.
***
Здоровья, радости, удачи,
Успехов в жизни и добра,
Побольше денег и здоровья
Сейчас желаю Диме я!
***
Я тебе желаю, Дима:
Пусть проходят беды мимо,
Пролетают без оглядки
Грусть, печаль и непонятки,
Едут пусть без остановки
Лень и лживые уловки,
Депрессняк пусть не достанет,
Зависть в дверь стучать не станет,
Не заходит горе в гости
И не будет в жизни злости!
***
Открытки с Днем ангела Дмитрия:
Церковные праздники в ноябре 2020
В календаре на ноябрь 2020 есть немало важных дат дляправославных христиан.
В частности, на 7 ноября приходится Дмитриевская родительская суббота.
А 28 ноября начнется 40-дневный Рождественский пост, который закончится 6 января 2021 года.