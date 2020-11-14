День ангела — Зоряна (14 ноября): поздравления и значение имени

День ангела у носительниц женского имени Зоряна отмечают 14 ноября.

Женщины, которые носят это имя целеустремленны, подвижны, энергичны, непредсказуемы, самодостаточны, добродушные и оптимистичные. Одной из главных черт Зорян является их умение находить решения в экстремальных условиях. Зоряна плохо относится к людям, которые не достигают поставленных целей.

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Не упустите момент и поздравьте с праздником Зорян. Для этого Факты ICTV создали открытки и СМС поздравления с днем ангела.

Тебя сегодня поздравляем,

Желаем искренне побед,

В день ангела тепла, удачи,

Успехов ярких на сто лет!

Здоровья крепкого и силы,

Весны, уюта, доброты,

Пускай по жизни окружает

Любовь и много красоты.

Пусть ангел жизнь твою хранит,

Беда пускай тебя не знает,

Пусть горе от тебя бежит,

И пусть друзья не забывают,

Пусть радость, мир, восторг, успех,

Удача, счастье, добрый смех,

Как лучезарная звезда,

Тебе сопутствует всегда!

От всей души и чистого сердца поздравляю тебя с днем ангела. Пусть твой ангел хранитель никогда тебя не покидает, пусть твой путь приведет тебя к успеху и благополучию, пусть каждая дорогая в жизни будет усыпана удачей и везением, желаю быть по-настоящему счастливым человеком.

Церковные праздники в ноябре 2020

В подробном календаре православных праздников на ноябрь 2020 Факты ICTV собрали главные памятные даты последнего месяца осени.

Ноябрь верующие встретят двумя главными праздниками: Дмитриевская родительская суббота (7 ноября) и Михайлов день (21 ноября).