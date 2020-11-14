День ангела — Зоряна (14 ноября): поздравления и значение имени

День ангела у носительниц женского имени Зоряна отмечают 14 ноября.
Женщины, которые носят это имя целеустремленны, подвижны, энергичны, непредсказуемы, самодостаточны, добродушные и оптимистичные. Одной из главных черт Зорян является их умение находить решения в экстремальных условиях. Зоряна плохо относится к людям, которые не достигают поставленных целей.
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Не упустите момент и поздравьте с праздником Зорян. Для этого Факты ICTV создали открытки и СМС поздравления с днем ангела.
Тебя сегодня поздравляем,
Желаем искренне побед,
В день ангела тепла, удачи,
Успехов ярких на сто лет!
Здоровья крепкого и силы,
Весны, уюта, доброты,
Пускай по жизни окружает
Любовь и много красоты.
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
И пусть друзья не забывают,
Пусть радость, мир, восторг, успех,
Удача, счастье, добрый смех,
Как лучезарная звезда,
Тебе сопутствует всегда!
От всей души и чистого сердца поздравляю тебя с днем ангела. Пусть твой ангел хранитель никогда тебя не покидает, пусть твой путь приведет тебя к успеху и благополучию, пусть каждая дорогая в жизни будет усыпана удачей и везением, желаю быть по-настоящему счастливым человеком.
Церковные праздники в ноябре 2020
В подробном календаре православных праздников на ноябрь 2020 Факты ICTV собрали главные памятные даты последнего месяца осени.
Ноябрь верующие встретят двумя главными праздниками: Дмитриевская родительская суббота (7 ноября) и Михайлов день (21 ноября).