14 ноября — 319 день в году. Какие праздники выпадают на эту дату, приметы и запреты, читайте в материале на Фактах ICTV.
14 ноября — какой сегодня праздник
В субботу в мире отмечают Всемирный день борьбы с диабетом, который призван обратить внимание общества на это опасное заболевание и бороться с ним. Кроме того, 14 числа профессиональный праздник у логопедов.
Выпадают на эту дату и необычные праздники, среди которых — День расслабленности и беззаботности, а также День разбитых фонарей.
По церковному календарю, в этот день чтят память святых Космы и Демьяна, которые жили во второй половине III — в начале IV веков и прославились тем, что исцеляли недуги.
Именины 14 ноября
День ангела в этот день празднуют Александр, Дмитрий, Денис, Демьян, Иван, Кузьма, Федор, Елизавета, Ульяна и Юлиана.
Читайте: Календарь государственных праздников на 2020 год
Приметы на 14 ноября
- слабый мороз — зима придет еще нескоро;
- первый лед на реках и прудах в этот день предвещал долгую зиму;
- солнечный день означал теплое начало зимы.
Что нельзя делать 14 ноября
- в этот день нежелательно проводить уборку дома, предки верили, что вместе с мусором из дома уйдет и счастье;
- не стоит подавать милостыню, считалось, что это принесет несчастье.
Календарь церковных праздников
В ноябре украинцы будут праздновать День святого Михаила 21 числа.
Немало больших церковных праздников будет и в декабре.
Подробный календарь церковных праздников на 2020 год смотрите на Фактах ICTV.