14 ноября — 319 день в году. Какие праздники выпадают на эту дату, приметы и запреты, читайте в материале на Фактах ICTV.

14 ноября — какой сегодня праздник

В субботу в мире отмечают Всемирный день борьбы с диабетом, который призван обратить внимание общества на это опасное заболевание и бороться с ним. Кроме того, 14 числа профессиональный праздник у логопедов.

Выпадают на эту дату и необычные праздники, среди которых — День расслабленности и беззаботности, а также День разбитых фонарей.

По церковному календарю, в этот день чтят память святых Космы и Демьяна, которые жили во второй половине III — в начале IV веков и прославились тем, что исцеляли недуги.

Именины 14 ноября

День ангела в этот день празднуют Александр, Дмитрий, Денис, Демьян, Иван, Кузьма, Федор, Елизавета, Ульяна и Юлиана.

Читайте: Календарь государственных праздников на 2020 год

Приметы на 14 ноября

слабый мороз — зима придет еще нескоро;

первый лед на реках и прудах в этот день предвещал долгую зиму;

солнечный день означал теплое начало зимы.

Что нельзя делать 14 ноября

в этот день нежелательно проводить уборку дома, предки верили, что вместе с мусором из дома уйдет и счастье;

не стоит подавать милостыню, считалось, что это принесет несчастье.

Календарь церковных праздников

В ноябре украинцы будут праздновать День святого Михаила 21 числа.

Немало больших церковных праздников будет и в декабре.

Подробный календарь церковных праздников на 2020 год смотрите на Фактах ICTV.