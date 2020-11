В Турции Google оштрафовали на $25 млн

Совет по конкуренции Турции оштрафовал Google на $25 млн за доминирование на рынке.

Компания Google обвиняется в нарушении правил честной конкуренции.

— Размещение текстовых объявлений в верхней части общих результатов поиска с интенсивной рекламой, выше результатов органического поиска, которые не приносят им прибыли от рекламы, является нарушением закона, — отметили в ведомстве.

Отказ от рекламы в Facebook

В конце июня в США разгорелся новый скандал — ряд мировых компаний отказываются от рекламы в Facebook из-за ненадлежащего контроля за содержанием публикаций, которые, в частности, разжигают ненависть.

Таким образом акционеры компаний Starbucks Corp, Unilever Plc, Coca-Cola Co, Honda Motor Co, PepsiCo, The North Face и Viber выразили поддержку протестов против расизма и дискриминации.

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг потерял более $7 млрд только за одни сутки после отказа от рекламной сотрудничества.