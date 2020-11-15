День работника сельского хозяйства 2020: поздравления в прозе и стихах

13 ноября в Украине отмечается День работника сельского хозяйства 2020. Для нашей страны это одна из важнейших отраслей экономики. Именно от нее зависит, что мы будем есть завтра, и как эти продукты повлияют на нашу жизнь.

Праздник появился в 1993 году. Приходится ежегодно на третье воскресенье ноября. В этом году это будет 15 ноября.

Как поздравить работников сельского хозяйства в прозе и стихах, смотрите в нашем материале.

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Дорогие наши сотрудники сельского хозяйства, поздравляем вас с вашим профессиональным праздником и желаем вам крепкого здоровья, карьерного роста и азарта, интереса и любви к своей работе, успехов во всех начинаниях, дальнейшей перспективы, и конечно же, востребованности. Спасибо вам большое за ваш труд и душу, которую вы вкладываете в свою нелегкую работу.

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Поздравляем вас с профессиональным праздником! От души желаем семейного счастья, крепкого здоровья и долголетия. Пусть работа всегда приносит удовольствие, а земля радует богатым урожаем. Спасибо за вашу преданность, упорный и кропотливый труд на благо всего народа.

Благодаря каждому из вас мы обеспечены экологически чистыми и качественными продуктами питания, а, главное, свежим и вкусным хлебом. С праздником, земледельцы! Пусть сбудется все, о чем вы мечтаете.

Читайте: Календарь государственных праздников на 2020 год

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Сегодня хочу поздравить вас с Днем работников сельского хозяйства. Пожелаю стабильности, успешности, процветания и благополучия в деятельности. Пусть работа приносит удовольствие. Пусть жизнь радует счастьем каждый день, пусть рядом будут любимые люди и верная дружеская поддержка.

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Хвала рукам, что пахнут хлебом — эти слова народной мудрости касаются вас, наши дорогие хлеборобы.

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Спасибо всем, кто сеет, пашет,

Кто бережет посевы наши,

Их обрабатывает с толком,

Чтоб урожай попал на стол к нам.

Здоровья вам и сил в избытке,

Чтоб на работу шли с улыбкой,

Погоды ясной ежедневно

И атмосферы вам душевной!

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С Днём работника сельхоза!

Пусть успехи бьют ключом,

Чтоб в жару и в дождь, в морозы —

В настроении боевом.

Пусть удача не подводит,

А в душе живёт тепло,

Чтобы всё, что происходит,

Вам на пользу только шло!

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Труд в сельском хозяйстве почетный и славный,

Продукцией свежей снабжаете нас,

Отметим сегодня мы праздник ваш главный,

Вас, люди труда, поздравляем сейчас!

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Церковные праздники в ноябре 2020

В календаре на ноябрь 2020 есть также важные даты для православных христиан.

В частности, в конце месяца – 28 ноября – начнется многодневный Рождественский пост, который закончится 6 января 2021 года.