День работника сельского хозяйства 2020: поздравления в прозе и стихах

13 ноября в Украине отмечается День работника сельского хозяйства 2020. Для нашей страны это одна из важнейших отраслей экономики. Именно от нее зависит, что мы будем есть завтра, и как эти продукты повлияют на нашу жизнь.
Праздник появился в 1993 году. Приходится ежегодно на третье воскресенье ноября. В этом году это будет 15 ноября.
Как поздравить работников сельского хозяйства в прозе и стихах, смотрите в нашем материале.
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Дорогие наши сотрудники сельского хозяйства, поздравляем вас с вашим профессиональным праздником и желаем вам крепкого здоровья, карьерного роста и азарта, интереса и любви к своей работе, успехов во всех начинаниях, дальнейшей перспективы, и конечно же, востребованности. Спасибо вам большое за ваш труд и душу, которую вы вкладываете в свою нелегкую работу.
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Поздравляем вас с профессиональным праздником! От души желаем семейного счастья, крепкого здоровья и долголетия. Пусть работа всегда приносит удовольствие, а земля радует богатым урожаем. Спасибо за вашу преданность, упорный и кропотливый труд на благо всего народа.
Благодаря каждому из вас мы обеспечены экологически чистыми и качественными продуктами питания, а, главное, свежим и вкусным хлебом. С праздником, земледельцы! Пусть сбудется все, о чем вы мечтаете.
Читайте: Календарь государственных праздников на 2020 год
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Сегодня хочу поздравить вас с Днем работников сельского хозяйства. Пожелаю стабильности, успешности, процветания и благополучия в деятельности. Пусть работа приносит удовольствие. Пусть жизнь радует счастьем каждый день, пусть рядом будут любимые люди и верная дружеская поддержка.
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Хвала рукам, что пахнут хлебом — эти слова народной мудрости касаются вас, наши дорогие хлеборобы.
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Спасибо всем, кто сеет, пашет,
Кто бережет посевы наши,
Их обрабатывает с толком,
Чтоб урожай попал на стол к нам.
Здоровья вам и сил в избытке,
Чтоб на работу шли с улыбкой,
Погоды ясной ежедневно
И атмосферы вам душевной!
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С Днём работника сельхоза!
Пусть успехи бьют ключом,
Чтоб в жару и в дождь, в морозы —
В настроении боевом.
Пусть удача не подводит,
А в душе живёт тепло,
Чтобы всё, что происходит,
Вам на пользу только шло!
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Труд в сельском хозяйстве почетный и славный,
Продукцией свежей снабжаете нас,
Отметим сегодня мы праздник ваш главный,
Вас, люди труда, поздравляем сейчас!
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Церковные праздники в ноябре 2020
В календаре на ноябрь 2020 есть также важные даты для православных христиан.
В частности, в конце месяца – 28 ноября – начнется многодневный Рождественский пост, который закончится 6 января 2021 года.